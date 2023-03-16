İYİ Partili Ağıralioğlu'dan ortaklarına sert sözler: 25 yılda yemediğimiz küfürleri üç günde yedik

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, ittifak ortaklarına yönelik sert açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalar yaparak Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurdu. Masayı dağıtan Akşener'in bu hamlesi, başta CHP olmak üzere Millet İttifakı üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.
Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları şartıyla masaya geri dönse de ortaklar arasında tansiyon düşmedi. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığından büyük rahatsızlık duyduğu konuşulan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Bunu kabul etmemiz söz konusu değil"
Ağıralioğlu, yaşananlardan memnun olmadığını ifade ederek şunları söyledi:
"Genel başkanımız hakarete uğradı"
Oda Tv'ye konuşan Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: