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İYİ Partili Ağıralioğlu'dan ortaklarına sert sözler: 25 yılda yemediğimiz küfürleri üç günde yedik

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in masayı dağıtma hamlesinin ardından yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. İttifak ortaklarına tepki gösteren Ağıralioğlu, "25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Bizden bir özür dileyen oldu mu, Hayır. Yaşananları telafi eden oldu mu, Hayır. Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil." dedi.

13:43 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, ittifak ortaklarına yönelik sert açıklamalarda bulundu.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, ittifak ortaklarına yönelik sert açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalar yaparak Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurdu. Masayı dağıtan Akşener'in bu hamlesi, başta CHP olmak üzere Millet İttifakı üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.



Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları şartıyla masaya geri dönse de ortaklar arasında tansiyon düşmedi. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığından büyük rahatsızlık duyduğu konuşulan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bunu kabul etmemiz söz konusu değil"

Ağıralioğlu, yaşananlardan memnun olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Bizden bir özür dileyen oldu mu, Hayır. Yaşananları telafi eden oldu mu, Hayır. Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil."

"Genel başkanımız hakarete uğradı"

Oda Tv'ye konuşan Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"İtirazlarım var sadece. O süreçte yaşadıklarımla ilgili hasbihal ettim. Arkadaşlar da bunu haberleştirip istifa edecek dediler. İYİ Parti'nin rencide edildiğini, genel başkanımızın hakarete uğradığını düşünüyorum. Partimizin içinde yaşadığımız durumla ilgili sordular söyledim."


#Yavuz Ağıralioğlu
#İYİ Parti
#Altılı Masa
38 dakika önce
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İYİ Partili Ağıralioğlu'dan ortaklarına sert sözler: 25 yılda yemediğimiz küfürleri üç günde yedik
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