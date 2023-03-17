Masayı dağıtıp geri dönen Akşener'den yeni hamle: İYİ Parti'nin afişlerinde yalnızca Kılıçdaroğlu yok

İYİ Parti, İBB'nin reklam alanlarına Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu 'Tarih Yazacağız' afişleri astı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalar yaparak Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurdu. Masayı dağıtan Akşener'in bu hamlesi, başta CHP olmak üzere Millet İttifakı üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.
Masada tansiyon düşmüyor
Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları şartıyla masaya geri dönse de ortaklar arasında tansiyon düşmedi.
İYİ Parti'nin afişinde Kılıçdaroğlu yok
Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına ortaklarından bir yanıt gelmezken İYİ Parti'den yeni bir hamle geldi. İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarına Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu afişleri astı. 'Tarih Yazacağız' sloganıyla asılan afişlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmaması dikkat çekti.