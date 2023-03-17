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Masayı dağıtıp geri dönen Akşener'den yeni hamle: İYİ Parti'nin afişlerinde yalnızca Kılıçdaroğlu yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtıp İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları şartıyla geri dönmesinin ardından Millet İttifakı'nda tansiyon düşmüyor. Akşener'e en yakın isimlerden Yavuz Ağıralioğlu'nun "25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Kimse bizden özür dilemedi" çıkışına ortaklarından cevap gelmezken İYİ Parti'den yeni bir hamle geldi. İYİ Parti, İBB'nin reklam alanlarına Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın bulunduğu afişleri astı. 'Tarih Yazacağız' sloganıyla asılan afişlerde, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun olmaması dikkat çekti.

12:16 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti, İBB'nin reklam alanlarına Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu 'Tarih Yazacağız' afişleri astı.

İYİ Parti, İBB'nin reklam alanlarına Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu 'Tarih Yazacağız' afişleri astı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalar yaparak Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurdu. Masayı dağıtan Akşener'in bu hamlesi, başta CHP olmak üzere Millet İttifakı üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Masada tansiyon düşmüyor

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları şartıyla masaya geri dönse de ortaklar arasında tansiyon düşmedi.

Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığından büyük rahatsızlık duyduğu konuşulan Akşener'e en yakın isimlerden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, önceki gün yaptığı açıklamada masaya tepki gösterdi. Ağıralioğlu,
"25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Bizden bir özür dileyen oldu mu, Hayır. Yaşananları telafi eden oldu mu, Hayır. Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil."
dedi.

İYİ Parti'nin afişinde Kılıçdaroğlu yok

Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına ortaklarından bir yanıt gelmezken İYİ Parti'den yeni bir hamle geldi. İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarına Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu afişleri astı. 'Tarih Yazacağız' sloganıyla asılan afişlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmaması dikkat çekti.




#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
1 saat önce
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