Hedefimiz Fırat'ın doğusu

TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomiden terörle mücadeleye, Suriye'den Ege'ye önemli mesajlar verdi:

16 Nisan halk oylaması, yönetim sistemimizi değiştirdiğimiz bir büyük devrimin adıdır. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapılan her hamle, daha büyük atılımlarla karşılık buldu. Elbette her geçiş dönemi gibi, bu süreçte de birtakım sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Tespit ettiğimiz her sıkıntıya anında müdahale ediyoruz. Ancak ekonomide, hak etmediğimiz ve ülkemizin gerçek durumunu yansıtmayan dalgalanmayı yeniden dengeye kavuşturmaya başladık.

HEDEFİMİZ KANDİL VE SİNCAR'I TEMİZLEMEK

Türkiye, dünyanın en çalkantılı bölgesinde, demokrasisi ve ekonomisiyle, gerçek anlamda bir küresel güç olma yolunda ilerliyor. Irak'ta ve Suriye'de ciddi etkinlik kazanan terör örgütleri, her geçen gün mevzi kaybediyor. PKK'nın Irak'ta faaliyet gösterdiği yerlerin önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. Hedefimiz, çıban başı olarak gördüğümüz Kandil'i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar'ı bölücü terör örgütünden tamamen temizlemektir.

Suriye'deki durum çok daha acı ve vahimdir. Bu ülke 7. yılını geride bırakan bir iç savaşın içinde kıvranmaktadır. Rejimin yanı sıra DEAŞ ve YPG gibi alçak örgütler Suriye halkına musallat olmuşlardır. Buradaki her çatışma bizim için göç dalgasının habercisidir. Bu tehlikeli gidişin önüne geçmek amacıyla Suriye içinde güvenli bölgeler oluşturmak için harekete geçtik.

REKLAM

GERİ DÖNÜŞLER HIZLANACAK

(İdlib mutabakatı) Türkiye, en büyük yükü kendisinin çektiği krizde doğrudan inisiyatif alan ve söz sahibi olan bir ülke haline gelmiştir. 60 binin üzerinde Suriyeli geri dönmüştür. Güvenli bölgeleri geliştirdikçe misafirlerimizin kendi topraklarına dönüşünün hızlanacağını düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimiz, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerin, buraları işgal eden terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesidir.

DOĞU AKDENİZ'DE YANLIŞ YAKLAŞIMLAR

Türkiye önümüzdeki dönemde temel ilkeleri doğrultusunda, başkalarının taleplerinden ziyade kendi menfaatlerini ve ihtiyaçlarını merkeze alacak. Türkiye için bir başka önemli sorun alanı Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını, çıkarlarını, beklentilerini dikkate almayan yaklaşımlardır. Kıbrıs'ta ve Ege'de, Türkiye'ye rağmen hiçbir adım atılamayacağını buradan bir kez daha tekrarlamak istiyoruz.

HESABINI KENDİ HALKLARINA VERİRLER

Bu bölgede bizi yok saymaya kalkışanlar, kendi varlıklarını da topyekun tehlikeye attıklarını çok iyi bilmelidirler. Bizim her konuda olduğu gibi Kıbrıs ve Ege konusunda da tercihimiz 'kazan-kazan' anlayışından yanadır. Hep birlikte kazanabileceğimiz yöntemler varken, işi krize ve hatta çatışmaya götürecek yollara tevessül edenler, bunun hesabını önce kendi halklarına vereceklerdir.

Kabine locada

* Açılıştan önce Genel Kurul Salonu, dedektör köpeklerle arandı.

* Milletvekili sıralarına her yıl açılış günü konulan çiçekler yerine bu kez TBMM amblemli defter konuldu.

REKLAM

* Yeni yasama yılı açılışı nedeniyle TBMM’de ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. TBMM kampüsü içinde bile bazı yollarda bariyer kuruldu.

* Bakanlar, Genel Kurul’u ayrılan locadan izledi. Açılışa bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kuvvet komutanları, yüksek yargı organı başkanları ve eski Meclis başkanları da katıldı.

* Genel Kurul'a birçok yabancı misyon şefi de katıldı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul’a girişini AK Parti ve MHP’li milletvekilleri ayağa kalkarak karşıladı. Erdoğan AK Parti’li milletvekilleri tarafından uzun süre alkışlandı. Önceki yıllarda olduğu gibi CHP ve HDP’li milletvekilleri oturdu.

* Erdoğan’ı TBMM’ye gelişinde MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan karşıladı.

* Erdoğan’ın hitabı sırasında CHP’li Mahmut Tanal laf attı. Ancak Erdoğan konuşmasına devam etti.

* Cezaevinde olduğu için yemin edemeyen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliyesinin ardından milletvekili yemini etti.

ABD bakışını değiştirecek

Bir başka sorun alanının ABD ile ilişkiler olduğunu belirten Erdoğan, "Mevcut yönetimin hiçbir mantıki ve stratejik tutarlılığı olmayacak şekilde ülkemizi hedef alması bizi üzmüştür. Birçok terör örgütü mensubu bu ülke tarafından korunup kollanmaktadır. ABD olumsuz tavrını ekonomik alana taşımıştır. Halkbank davası eşi benzeri görülmemiş bir hukuksuzluk örneğidir. Terör örgütleriyle karanlık ilişkileri sebebiyle yargılanan bir rahibi bahane ederek, ülkemize yaptırımlar uygulamaya kalkan bu çarpık anlayışla diplomasinin ve hukukun sınırları içinde mücadele etmekte kararlıyız" dedi. Erdoğan, "Amerikan yönetiminin eninde sonunda ülkemize yönelik yanlış bakış açısını düzelteceğine inanıyorum. İnşallah, en kısa sürede, aramızdaki meseleleri çözüp, Amerika ile yeniden siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

REKLAM

Yanlış yola girdiler

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa'ya sırtını dönmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Erdoğan, ABD'nin tutumunu eleştirdi: "Amerikan yönetimi, aramızdaki siyasi ve hukuki sorunları, diyalog yerine tehdit ve şantaj diliyle çözmeye çalışmak suretiyle bu yanlış yola girmiştir. Güya bize bedel ödetmeyi amaçlayan bu yöntem, aslında en büyük zararı, orta ve uzun vadede Amerika'ya vermektedir. Türkiye ekonomisi bu tür tehdit ve saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür."

En zorunu geride bıraktık

Türkiye’nin kimseden para talep etmediğini, tüm çabanın, uluslararası sermayenin ülkede yatırım yapmasını sağlamak olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bunun için gereken her türlü desteği ve her türlü güvenceyi veriyoruz. Ekonomimizin dengelerini, finanstan yatırımlara kadar her alanda tahkim etmeye yönelik programları dikkatle hayata geçiriyoruz” dedi. Erdoğan, “Hiçbir sanayicimizi, hiçbir tüccarımızı, hiçbir çalışanımızı, hiçbir vatandaşımızı vicdan ve ahlak yoksunu tefecilerin, iyi günde ortaya çıkıp kötü günde kaybolan fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Türkiye’yi yeniden yükselişe geçirmekte kararlıyız. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını, ülkesine ve yönetimine güvenmesini istiyorum. En zorunu geride bıraktık, inşallah bundan sonra her şey daha kolay olacak. Bugüne kadar nasıl her sıkıntıyı milletimizle kol kola, omuz omuza vererek aştıysak, bugünleri de inşallah aynı şekilde geride bırakacağız” diye konuştu.

GÜNDEM MHP’den 31 Mart’a 9 ilke