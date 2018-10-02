Ben bıraktım sen de bırak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP genel merkezine yönelik değişim çağrısını yineleyerek, "O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir" dedi. Kocaoğlu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İzmir'i modası geçen değil model olan bir kent haline getirdiklerini bunlar için çok bedel ödediklerini, Türkiye belediyecilik tarihin en büyük operasyonunun kendilerine yapıldığını savundu.

ACİL VE ZORUNLU HALE GELDİ

"24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP genel merkeze yönelik bir değişim çağrısı" yaptığını hatırlatan Kocaoğlu, partisinde acil bir değişimin zorunlu hale geldiği talebinde bulunduğunu, söz konusu değişimin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleşmesinin partiye büyük güç katacağını söylediğini, fırtınalara yol açan bu açıklamasının aslında çok açık ve anlaşılır olduğunu ifade etti.

DEĞİŞİM TEHDİT DEĞİL FIRSAT

Kocaoğlu, şöyle devam etti: "O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi kanaatindeyim. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkeler. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Sözlerimin arkasına başka şeyler gizlemedim ne düşünüyorsam onu söyledim, ne söylediysem onu yaptım ve yaptıysam arkasında durdum. Her zaman önce devletim sonra partim için çalıştım. Böyle geldim böyle gideceğim. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP'li, partinin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutan, bunun aksi tavır içinde olanlarla gücümün yettiğince ve sonuna kadar mücadele ettim. "

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Kemal Kılıçdaroğlu

BİNALİ YILDIRIM ADAY OLUNCA GÖREVİ BIRAKAMADIM

Aziz Kocaoğlu, " 14,5 yıldır çok çalışma temposu içindeydim. . İzmirliler beni 3 dönem boyunca belediye başkanı olarak seçti. 150 yıllık belediyecilik tarihinde en uzun süreli başkan olarak yer almak ben ve ailem için gururların en büyüğü oldu ve bugün 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu noktayı geçen seçimlerde koymayı planlamıştım ancak Binali Yıldırım faktörü olunca bu plan askıda kaldı. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir şeklinde konuştu.

BENDEN SONRAKİ ADAYA SÜRE VERMEK İSTEDİM

Aday olmayacağını 6 ay önceden açıklamasının "yeni adaya seçime hazırlanmak için yeterli süreyi verebilmek" olduğuna işaret eden Kocaoğlu, genel merkezin aday seçiminde liyakate önem verecek, yeterli üretime sahip, çalışkan, her kesime eşit yaklaşacak, samimiyeti olan, doğruluk, dürüstlük, adalet hak ve hukuk kavramlarını her şeyin üstünde tutan, evrensel ahlak kurallarını sonuna kadar savunan ve uygulayan, İzmir'in, İzmirlinin malını gözü gibi koruyacak, kenti yapan değerlere ve yarattığı İzmir modeline sonuna kadar sahip çıkacak bir ismi seçeceğine inanmak istediğini kaydetti.

Benim için de sürpriz oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kocaoğlu’nun açıklamasıyla ilgili “Benim için de sürpriz oldu. Aziz Bey'in bu kararına saygılıyız. İzmir'de Büyükşehir Belediye başkanlığı yapabilecek çok sayıda arkadaşımız var. Elbette üzülürüz ama CHP açısından bir güç kaybı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Gönenç

İki başkan daha görevi bırakıyor

Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağına yönelik açıklamalarının ardından Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ile Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de yerel seçimde yeniden aday olmayacaklarını açıkladı. Bergama CHP İlçe Binası’ndaki toplantıda Gönenç, "Bununla ilgili kararımı bir yıl önce vermiştim. Bu kararımı il ve ilçe başkanımızla, büyükşehir belediye başkanımızla ve parti genel merkezimizle paylaştım. Belediye başkanlığı için 10 yıl ideal bir süre" dedi.

Altınok Öz

BAŞKA ALANLARDA GÖREV ALACAĞIM

Kartal Belediye Başkanı CHP'li Altınok Öz de yeniden aday olmayacağını ilân ederek, "Partimizin başka alanlarında görev alacağım. Parti, İlçe İl, Genel Merkez bana nerde ihtiyaç duyarsa orda var olacağım. Çünkü neden, verdiğim sözlerden ayrılmamak adına arkasında duruyorum. Herkes aday adayı olabilir, aday olabilir. Bizim görevimiz onlara yardımcı olmak" şeklinde konuştu.