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POLİTİKA

MHP’den 31 Mart’a 9 ilke

Adaylarını merkez yoklaması ile belirleyecek olan MHP, mahalli seçimlere 9 ilkeden oluşan bir strateji ile hazırlanacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
MHP, yerel seçim stratejisini de büyük oranda şekillendirdi.
MHP, yerel seçim stratejisini de büyük oranda şekillendirdi.

Hafta sonu Kızılcahamam'da kamp yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yerel seçim stratejisini de büyük oranda şekillendirdi. 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerinde partinin belediyecilik anlayışını içeren bir kitap hazırlandı.

ÜRETKENLİĞİ ÖNE ÇIKARACAK YÖNETİM TARZI

MHP’nin seçime ilişkin çalışmalarında adayların ‘kırmızı kitabı’ olacak söz konusu ilkeler parti idaresi tarafından “Üretken Belediyecilik” başlıklı 41 sayfalık bir çalışmada toplandı. Kitap belediye başkan-belediye meclisi adaylarının yanı sıra teşkilatın çalışmalarında rehber niteliğinde olacak.

BELEDİYECİLİĞİN ŞİFRELERİ SIRALANDI

Adaylara partinin belediyecilik anlayışının şifrelerinin verildiği kitapta, ilkeler "Milliyetçilik, Çalışkanlık, Adalet, Şeffaflık, Çağdaşlık, Kalkınmacılık, Katılımcılık, Rekabetçilik ve Sürdürülebilirlik" 9 başlıkta özetlendi. Makyajcı, rantçı ve ihale talanına dayalı belediyecilik alanına meydan okunduğu belirtilen kitapta, Sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanda üretimi teşvik eden bir anlayışla hareket edileceği ifade edildi.

20 TEMEL ÖZELLİK

Milliyetçi Hareket Partisi , 9 ilkeyi esas alan belediyecilik anlayışında üretken belediyecilik için hayatın her alanında birleştirme ve buluşturmayı önceleyen 20 temel özellik belirledi.

BÜTÜNLEŞTİREN BELEDİYECİLİK

MHP'nin mahalli idareleri "milli birlik ve bütünlük" anlayışının en önemli uygulayıcıları olarak gördüğü vurgulandı. Belediyecilik anlayışının, "Ayrıştıran değil birleştiren, devletle vatandaşı buluşturan, dayanışma ve huzuru sağlayan belediyecilik anlayışı" olduğu belirtildi.

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