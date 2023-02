Her şey bitti derken: Depremin 6. gününde onlarca kişi kurtarıldı

* Hatay Antakya'da 13 yaşındaki Arda Can, 128 saat sonra enkazdan sağ çıktı. Ambulansa taşınırken elini kaldıran Arda, umudun simgesi oldu. Küçük Arda Can Övün’ü kurtaran ekipte yer alan Afet Gönüllüleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, şöyle konuştu: “Bizim her zaman umudumuz var. Biz her zaman bir canlıya dokunmak için çalışma yürütüyoruz. Ancak Arda kardeşimiz de o kadar güçlü, o kadar metanetliydi ki. 128 saatin sonunda bu kadar rahat iletişim kurduğumuz başka kimse olmadı. Çok duygusal konuşmalar oldu içeride. Beşiktaşlı bir kardeşimizmiş. Sedyeyle çıkarırken ailesine moral vermesi için ‘Elini kaldır, kendini göster’ dedik. Elini kaldırdı, ‘Ben Beşiktaşlıyım’ dedi. O küçük kartala forma alacağız.”