Her şey bitti derken: Depremin 6. gününde onlarca kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve yine Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 22 bini geçti. Yıkımın yaşandığı 10 ilde ilk günden bu yana enkaz altında kalanları kurtarmak için büyük çaba sarf ediliyor. Yalnız 96-116’ncı saatler arasında 98 kişi daha kurtarıldı. Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürerken, depremin altıncı gününde de enkaz altından onlarca kişi sağ çıkarıldı.

Mehmet Sözer

SEVİNDİREN HABERLER

* Hatay’da enkaz altında kalan 57 yaşındaki Mehmet Sözer ve 6 yaşındaki Mehmet, depremin üzerinden geçen 137’nci saatte yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Antakya’da birbirine yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunan iki binanın enkazında çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, 57 yaşındaki Mehmet Sözer’i ve 6 yaşındaki Mehmet'i, yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından yıkıntıların arasından kurtardı.

* 137’nci saatte mutluluk veren bir haber de Hatay İskenderun'dan geldi. 4 katlı Demir Çelik Apartmanı’nın enkazından depremin 137. saatinde 44 yaşındaki Gökhan Çalışkan çıkarıldı. Yine Hatay’da 54 yaşındaki Sultan El Muhammed, 10 metrelik enkazdan 137 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta da Kiraz Apartmanının enkazı altında kalan Celal Taşan, Ensar Taşan kardeşler ve Yasemin Taşan, 137'nci saatte sağ kurtarıldı.

6 yaşındaki Mehmet, enkazdan 137 saat sonra çıkarılmasının ardından ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

* Depremin 136. saatinde 51 yaşındaki Emine Doğu ile 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu, Hatay'da 136. saatte enkazdan kurtarıldı.

* Hatay'da enkaz altında kalan 5 aylık bebek, 131 saat sonra sağ çıkartıldı.

* 57 yaşındaki Suriyeli Macide Hakemati, Hatay'da 136 saat sonra sağ çıkarıldı.

* Hatay’da 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ kurtarıldı.

AİLESİNE EL SALLADI

* 128 saatin sonunda sevindiren haber Hatay Antakya’dan geldi. 13 yaşındaki Arda Can Övün, enkaz altından sağ çıktı. Ekiplerin nasıl olduğunu sorduğu çocuk, elini kaldırarak iyi olduğunu söyledi. Ailesi ve etrafındaki kalabalığa el sallayan Arda, umudun simgesi oldu.

* Adıyaman’da enkaz altında kalan Gürbüz çifti 128 saat sonra enkazdan çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Osman Gürbüz ile eşi Ümmü Gürbüz hastaneye sevk edildi. Ekipler, çiftin 3 çocuğunun ise cansız bedenine ulaştı.

134 SAAT SONRA İLK SÖZ: İYİYİM

* Gaziantep'te 129 saat sonra 6 kişilik Aslan ailesi enkazdan sağ çıktı.

* Depremin 130’uncu saatinde ise Antakya’da enkaz altındaki Ümit Gülçiçek kurtarıldı.

* K.Maraş’ta 133 saat sonra Nehir Naz Narlı ile Melisa Ülkü enkazdan sağ çıkarıldı.

* G.Antep İslahiye’de 63 yaşındaki Güler Güler 133 saat sonra kurtarıldı.

* Antakya’da Muhammed (11) 133’üncü saatte, 12 yaşındaki Zehra da 132’nci saatte kurtarıldı.

* K.Maraş’ta enkaz altında kalan 16 yaşındaki Hedil de 134 saat sonra hayata tutundu. Hedil’in ilk sözü “İyiyim” oldu.

Arda Can Övün

Umudun adı Arda

* Hatay Antakya'da 13 yaşındaki Arda Can, 128 saat sonra enkazdan sağ çıktı. Ambulansa taşınırken elini kaldıran Arda, umudun simgesi oldu. Küçük Arda Can Övün’ü kurtaran ekipte yer alan Afet Gönüllüleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, şöyle konuştu: “Bizim her zaman umudumuz var. Biz her zaman bir canlıya dokunmak için çalışma yürütüyoruz. Ancak Arda kardeşimiz de o kadar güçlü, o kadar metanetliydi ki. 128 saatin sonunda bu kadar rahat iletişim kurduğumuz başka kimse olmadı. Çok duygusal konuşmalar oldu içeride. Beşiktaşlı bir kardeşimizmiş. Sedyeyle çıkarırken ailesine moral vermesi için ‘Elini kaldır, kendini göster’ dedik. Elini kaldırdı, ‘Ben Beşiktaşlıyım’ dedi. O küçük kartala forma alacağız.”

Yeniden doğuş

Depremin vurduğu Hatay’da enkaz altında kalan 2 aylık bebek, 128’inci saatte kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan miniği görenler büyük sevinç yaşadı. Hatay Antakya’da görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında minik bir cana ulaştı. Ekipler, yıkılan binanın enkazından 2 aylık bebeği kurtardı. Depremin 128’inci saatinde kurtarılan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hatay Antakya’da 2 yaşındaki Asya da 122 saatin sonunda enkazdan sağ çıktı. İlerleyen saatlerde yine Antakya’da enkaz altından bir bebek daha kurtarıldı. 2 yaşındaki Aliye Dağlı 132’nci saatte enkazdan sağ çıktı.

Şengül Karabaş

Sarı kola istiyorum

Depremden 132 saat sonra sevindiren bir haber de Gaziantep İslahiye’den geldi. 4 yaşındaki Şengül, babası Sezai Karabaş ile birlikte mahsur kaldıkları 6 katlı binanın enkazından sağ çıktı. İlk kontrolü yapılan çocuk, sağlık görevlilerinden “sarı kola” istedi. Sağlık görevlisi “Beyaz kola istemiştik, şimdi sarı kola istiyoruz. Hemen Şengül’ün kolalarını hazırlayalım lütfen” dedi. Küçük kız da “Bir sürü olsun” diye ekledi. Sağlık görevlisinin “Ama nasıl içeceksin bir sürü kolayı?” sorusuna küçük kız “İçeceğim” karşılığını verdi. Baba-kızın durumu iyi.

Şükürler olsun güneşi gördüm

* 25 yaşındaki Büşra Almusa, Gaziantep Nizip’te yıkılan binanın enkazından 119 saat sonra kurtarıldı. Genç kız enkazdan çıkarılırken 2 elinin işaret parmaklarını havaya kaldırarak şükretti. G.Antep’e bağlı Nurdağı’ndan da 129 saat sonra sevindiren bir haber geldi. Yaşadığı binanın enkazı altında kalan Fatma Arslan, İHH ekiplerinin çalışması sonucu moloz yığınlarının arasından sağ çıktı. Sedyeyle ambulansa taşınan kadın, uzun süre “Güneş, güneş, güneşi gördüm. Allah’ım sana şükürler olsun” diye sayıkladı.

Hiç sabah olmuyordu

86 saat sonra Malatya’da altında kaldığı enkazdan sağ çıkan 14 yaşındaki Beyza Yetiş, yaşadıklarını anlattı. İlk depremden sonra babasının çalıştığı taksi durağına gittiklerini söyleyen Beyza, televizyondaki “daha büyük deprem olmaz” söylemi üzerine evlerine dönmüş. “Hiç uyumamıştım, eve gider gitmez uyudum” diyen Beyza, şöyle konuştu: “İkinci deprem olunca annem ve kardeşim beni uyandırdı. Botumu giyip çıkacaktım, bir iki adım attıktan sonra bina çöktü. Anneme babama seslendim, cevap gelmedi. Gözümüzü açıyoruz hiç sabah olmuyordu. Çok kötüydü.”

D’aya’namadı

Hatay Antakya’da yıkılan 9 katlı binanın enkazında mahsur kalan Suriyeli Aya ile temas kuruldu. Ekipler, 13 yaşındaki kızı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Küçük Aya’nın bir ayağı beton bloğun altına sıkışmıştı. Ekipler ne yaptıysa kızın ayağını oradan çıkaramadı. Bu sırada entübe olan Aya’nın ayağı kesilerek enkazdan çıkarılması için sağlık ekiplerinden görüş alındı. Hayati risk nedeniyle ayağının kesilmesine karar verilen Aya, dün sabah saat 07.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Depremden 122 saat sonra kendisine ulaşılan Aya’nın hayata veda etmesi büyük üzüntüye neden oldu.

-Kolonu keseceğiz

-Abi kolumu kesmeyin

Depremden 128 saat sonra Adıyaman’dan sevindiren bir haber daha geldi. 10 yaşındaki Zeliha, enkaz altından kurtarıldı. Küçük kız ambulansla hastaneye sevk edildi. Zeliha’yı kurtaran ekipten Ertuğrul Şaban Işık, küçük kızla aralarında geçen diyaloğu anlattı: “Aşağı inip küçük kızla temasa geçtik. ‘Abi beni kurtarın’ dedi. Cihazları çalıştırırken ‘Kolonu keseceğiz’ dedik. O da yanlış anlamış, ‘Abi kolumu kesmeyin’ dedi. Durumu anlattık, onu sakinleştirdik. Sadece üşümüş ve korkmuştu.”

İHH ekipleri 265 can kurtardı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın arama kurtarma ekipleri, “asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin hemen ardından yardım çalışmaları için bölgeye hareket etti. 1447 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi ve 2 arama kurtarma köpeğiyle depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede faaliyete geçen İHH ekipleri, şu ana kadar 265 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı. İHH ekipleri, AFAD başta olmak üzere birçok STK ile koordineli şekilde bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.



