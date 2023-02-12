Asrın felaketinde yedinci gün: 10 kentte 29 bin 605 kişi yaşamını yitirdi

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep'te afet koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Gaziantep genelinde 130 bin vatandaşımızı misafir ediyoruz. Hasar tespiti yapılmamış olan binalara kesinlikle girilmemelidir, eşya almak için bile girilmemelidir. 10 ilde incelenen binalardan 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün az hasarlı ve hasarsız olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.