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Asrın felaketinde yedinci gün: 10 kentte 29 bin 605 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kenti yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler binlerce canı hayattan kopardı, şehirleri yerle bir etti. Arama kurtarma ekipleri ise aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çifte depremde son gelen rakamlara göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

22:05 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini duyurdu.

İşte felaketin yedinci gününde bölgede yaşanan gelişmeler:
21.45
Deprem sonrası artçı sarsıntılar gelmeye devam ediyor. AFAD, Kahramanmaraş'ta 4,6 artçı meydana geldiğini bildirdi.
20.30:
Türk Hava Yollarının (THY) TK 3313 sefer sayılı uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İstanbul'dan boş hareket eden uçağın, dönüşünü depremzedelerle yapmasının planlandığı belirtildi.

19:46:
Adıyaman'da depremin 160'ıncı saatinde Aysima isimli 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.
19.40:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. 34 bin 717 arama kurtarma ekibinin bölgede görev yaptığını belirten Oktay, özellikle Hatay'a yoğunlaşıldığını ifade etti.
"230 bin bina hasar tespit ekiplerince inceleniyor."
diyen Oktay, çalışmaların hızla ilerlediğini söyledi. Oktay, deliller toplanmadan enkazların kaldırılmayacağına vurgu yaptı.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek tahliye operasyonlarında gerek yardımlarda bugünden itibaren Hatay Havalimanı'nı kullanacağız.
Zaman dayanışma vakti. GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone deprem bölgelerindeki tüm görüşmeleri bir ay boyunca ücretsiz sağlayacak."
18.49:
Depremin 159. saatinde Hatay'da enkaz altındaki 55 yaşındaki kadın sağ kurtarıldı.
17.45
Hatay'da 158. saatte 63 yaşındaki Hafsa Dağcı enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
16.57
AFAD, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıkladı.
16.55
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini, 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.
16:23
Hatay'da 157. saatte hamile bir kadın daha kurtarıldı.
15.30
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
14.00
Bakan Özer: 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. Deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim 20 Şubat'ta devam edecek. Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek.
13.30
Bakan Soylu: 200 bin çadır sevk edildi. Bir yıl içinde deprem konutları tamamlanacak.
13.15
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, adliyeye sevk edildi.
12.55
Adıyaman'da Rukiye isimli bir genç kız 153. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
12:21
Adıyaman'da bir genç kız 153. saatte enkazdan çıkarıldı.
12.20
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Havalimanı Dış Hatlar terminalinde yapılan kimlik kontrolleri sırasında, Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlen Yavuz KARAKUŞ ve Sevilay KARAKUŞ isimli şahıslar, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
11.53
Depremle hasar gördükten sonra onarılan Hatay Havalimanı’na ilk uçak indi.
11.40
Adıyaman'da Ahmet isimli bir çocuk 152. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
09:21
Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
09:06
Hatay'da enkaz altında kalan kişi, 149'uncu saatte kurtarıldı.
00.40
Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık bebek, 140 saat sonra kurtarıldı.
00.32
Kahramanmaraş'taki bir enkazdan, depremden 140 saat sonra bir erkek yaralı kurtarıldı.
00:29
Kahramanmaraş’ta 27 yaşındaki Muhammed Habib 140 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
00.19
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 13 yaşındaki İkra Arslan 138 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.
00.14
Hatay'da depremde 5 yaşındaki kızıyla yaşamını yitiren öğretmen Ayşe Eda Özdemir'in enkaz altından 84. saatte kurtarılan 11 aylık bebeği, İstanbul'da tedavi altına alındı.
00.07
Adıyaman'da depremzedelere helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldı.
00.06
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde ağır hasar alan Hatay İl Müdürlüğü binasında "çeşitli evrakın yok edilmeye çalışıldığı" iddialarını yalanladı.
00.00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
23.33
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep'te afet koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Gaziantep genelinde 130 bin vatandaşımızı misafir ediyoruz. Hasar tespiti yapılmamış olan binalara kesinlikle girilmemelidir, eşya almak için bile girilmemelidir. 10 ilde incelenen binalardan 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün az hasarlı ve hasarsız olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

#Deprem
#Kahramanmaraş
#Gaziantep
#Adıyaman
#Hatay
#Enkaz
#Malatya
1 saat önce
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Asrın felaketinde yedinci gün: 10 kentte 29 bin 605 kişi yaşamını yitirdi
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