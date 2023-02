Sancaktar ile Bayraktar hastane oldu: İlk gün yüzlerce hasta tedavi edildi

Depremin hemen ardından Hatay’a iş makineleri ve insani yardım taşıyan Milli Savunma Bakanlığı’na ait tank çıkarma gemilerimiz TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar bu kez de yaraları sarmak için görevde. Tam teşekküllü hastaneye çevrilen 2 gemi Hatay’da hizmet vermeye başladı. Gemiler kapılarını Yeni Şafak’a açtı. Her gemide 10’u yoğun bakım olmak üzere 130’ar hasta yatağı buluyor. Her gemide yaklaşık 60’ar sağlık personeli görev yapıyor. Her bir gemide personeller ve hasta refakatçilerinin de kala bileceği 560’ar kişilik konakla imkanı bulunuyor. Depremzedelerin yanı sıra muayene olmak isteyen bölge halkını da ağırlayan TCG Bayraktar, sağlık hizmetine başlamasının ardından ilk 24 saatte 306 kişiye hizmet verdi.