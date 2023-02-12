Sancaktar ile Bayraktar hastane oldu: İlk gün yüzlerce hasta tedavi edildi

Depremin hemen ardından Hatay’a iş makineleri ve insani yardım taşıyan Milli Savunma Bakanlığı’na ait tank çıkarma gemilerimiz TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar bu kez de yaraları sarmak için görevde. Tam teşekküllü hastaneye çevrilen 2 gemi Hatay’da hizmet vermeye başladı. Gemiler kapılarını Yeni Şafak’a açtı. Her gemide 10’u yoğun bakım olmak üzere 130’ar hasta yatağı buluyor. Her gemide yaklaşık 60’ar sağlık personeli görev yapıyor. Her bir gemide personeller ve hasta refakatçilerinin de kala bileceği 560’ar kişilik konakla imkanı bulunuyor. Depremzedelerin yanı sıra muayene olmak isteyen bölge halkını da ağırlayan TCG Bayraktar, sağlık hizmetine başlamasının ardından ilk 24 saatte 306 kişiye hizmet verdi.

GÖNÜLLÜ DOKTORLAR HİZMET VERİYOR

Muğla’dan gelerek TGC Bayraktar gemisinde görev yapan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Merih Yılmaz, “Depremi duyduğumuz an hemen arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak bölgeye gelmek ve yardımcı olmak istedik. Sağlık müdürlüğüne gönüllü doktor olmak için başvuru yaptık. Ve ben Bayraktar’da görevlendirildim. Foça limanından depremin olduğu gün akşam 10 gibi yola çıktık. Yolculuğumuz yaklaşık 48 saat sürdü. 9 Şubat’ta da İskenderun’a geldik. Vatandaşlarımızın burada olduğumuzu bilmeleri işin sosyal medyadan bir video paylaştık. Video o kadar çok izlendi ki ilk hastamız yarım saat sonra geldi. Burada elimizdeki tüm imkanlarla hastalarımıza hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

YEDEK KIYAFET ALMADAN DEPREMZEDELERE KOŞTU

Muğla’da Menteşe Devlet Hastanesi’nde ameliyathanede gören yapan Hemşire Çiğdem Yarış da Bayraktar da görevlendirilen sağlıkçılar arasında. Yarış “Ameliyathanede çalışıyordum. Depremin olduğunu duyduktan hemen sonra mesai bitimi hazırlandım ve gönüllü hemşire olmak istedim. Başvurularımı yaptım ve sahra hastanesinde hemşire olarak görev yapacağım bildirildi. Gemi bizim evimiz oldu. Askeri personel yıllardır buradaymışız gibi bizi kucakladı” dedi.

İlk gün yüzlerce hasta tedavi edildi

Gemiler 30 gün hiç lojistik destek almadan kendi kendine yetebilecek donanımda. Ameliyathanesi, röntgen odası, laboratuvarı olan gemilerin hasta bakma kapasitesi, 250’şer kişiye kadar çıkarılabilecek. Hastanelerde kırmızı, yeşil ve sarı alan olmak üzere 3 kategoride hasta balımı ve tedavisi uygulanıyor. Şehirlerdeki sağlık kuruluşlarının yükünü almak için oluşturulan hastaneler hizmete girdiği ilk saatlerde, 250’yi aşkın kişiye sağlık hizmeti verdi ve bu sayı her geçen dakika artıyor. Depremzedelerin yanı sıra muayene olmak isteyen bölge halkını da ağırlayan gemilerin her ikisinde de helikopterlerin inebileceği pistler de bulunuyor.



