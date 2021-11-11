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MALATYA

Hırsız güvenlik kameralarından kaçamadı

Malatya'da TCDD'ye ait sinyalizasyon ve haberleşme hattından malzemeler çalan hırsız, jandarmanın 8 saatlik kamera kayıtlarını incelenmesiyle yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Hırsız güvenlik kameralarından kaçamadı
Kablolar

Malatya’da, TCDD’ye ait sinyalizasyon ve haberleşme hattından hırsızlık yapan zanlı, jandarma tarafından 8 saat güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda yakalandı. Zanlı, mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesinde TCDD’ye ait sinyalizasyon ve haberleşme hattından malzemeler çalındı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar ve 8 saat güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda bir şahıs çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

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Şahsın evi ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda sinyalizasyon ve haberleşme kablosu ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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