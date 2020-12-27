Gündem O hırsız yakalandı Sayacı söküp yere akan suyu bezle silmişti
EDİRNE

O hırsız yakalandı: Sayacı söküp yere akan suyu bezle silmişti

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın girişindeki su sayacını yerinden söküp çaldıktan sonra yere akan suyunu da bezle silerek binadan ayrılan hırsızlık şüphelisi H.C.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Hırsız yerleri bezle silmişti.
Hırsız yerleri bezle silmişti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın girişindeki su sayacını yerinden söküp çaldıktan sonra yere akan suyunu da bezle silerek binadan ayrılan hırsızlık şüphelisi H.C.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına aldı.

VANAYI SÖKTÜ

Olay, perşembe günü, İspat Camii Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, açık olan apartman kapısından içeri girerek giriş katında bulunan ana su sayacını söktü. Sık sık merdivenleri ve kapıyı kontrol eden şüpheli vanayı sökerek, cebine koydu. Şüpheli, vanayı söktüğü sırada yere akan suyu da cebinden çıkardığı bezle sildikten sonra binadan ayrıldı. Suların akmaması üzerine şüphelenen bina sakinleri, ana su vanasının yerinden sökülerek, çalındığını fark etti. İhbar üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştiren şüphelinin H.C.K. olduğunu belirledi. H.C.K., dün akşam bir evde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. H.C.K.’nın ifadesinde su vanasını 15 liraya hurdacıya sattığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abone Ol Google News
Azeriler Türk değil!

Azeriler Türk değil!

​Cambaz oynatanların masalları artık geçersiz, korkuları da bu.
Bu nasıl eğitim!

Bu nasıl eğitim!

​Aracıyla köpeğini sürükleyen sürücüden pişkin savunma.
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos: Erdoğan gerçek bir vatansever

​İçişleri Bakanlığından 81 ile yılbaşı genelgesi.

Kredi çekenler dikkat

Kredi çekenler dikkat

​Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar artık borç isteyemeyecek
PKK'ya<br>bir darbe daha

PKK'ya
bir darbe daha

​MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Büyük başarı

Büyük başarı

​​Son 22 karşılaşmada aldıkları sonuçlar dikkat çekiyor.
'ORKA' geliyor

'ORKA' geliyor

​Mavi Vatan için yerli ve milli hafif torpido.
Teröre geçit yok

Teröre geçit yok

​Yıldırım Operasyonları'nda 148 terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin en sakin yeri

Türkiye'nin en sakin yeri

​Kalabalıktan kaçıp buraya geliyorlar.
Altın meselesinde kan aktı

Altın meselesinde kan aktı

​Damadın babası altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı.

'Kaçacak yer bulamazlar'

'Kaçacak yer bulamazlar'

Bakan Akar'dan Libya'da kritik açıklamalar.
Bu kez kadın dehşeti

Bu kez kadın dehşeti

Kıskançlık krizine girdi, kocasını oklavayla dövüp sokağa attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.