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Hırsızlığın böylesi: Önce yemek ve tatlı ısmarladı sonra dolandırdı​

Hırsızlığın böylesi: Önce yemek ve tatlı ısmarladı sonra dolandırdı

Mersin'de bir hırsız farklı kişilerden aldığı telefonların parası mesai saati sonrası EFT ile ödedi sonrasında ise iptal etti. Bir sürü kişiyi dolandıran hırsızın ayrıca, buluştuğu kişilere önce yemek ve tatlı ısmarladığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Cep telefonu satarak insanları dolandıran şahıs Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Cep telefonu satarak insanları dolandıran şahıs Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Mersin’de E.D., bir alışveriş sitesine cep telefonunu satmak için ilan verdiğini, kendisi ile irtibata geçen ve ’uzman çavuş’ olarak tanıtan şahıs ile buluştuklarını, şahsın kendisine 200 liralık banknotlardan oluşan bin 800 lira paranın bulunduğu cüzdanını göstererek masaya koyduğunu, telefonu kendisinden alarak yanından ayrılan şüphelinin geri gelmediğini, bunun üzerine cüzdanını kontrol ettiğinde içerisindeki paraların üzerinde geçersiz ibaresi bulunduğunu gördüğünü belirterek, şahıstan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliği ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin M.A.K. olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın yapılan incelemesinde daha öncede aynı yöntemle 2 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı.

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Dolandırdığı müştekilere tatlı ve yemek ısmarlamış

Öte yandan, şüphelinin vatandaşları dolandırdığı anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye görüntülendi. Müştekilerle ya tatlıcıda veya yemekçide buluşan şüpheli, bir süre sohbet edip, telefonu aldıktan sonra hesabı ödüyor. Daha sonra şüpheli ortadan kayboluyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi. Ayrıca polisler, şüphelinin evinde çıkan 3 telefonu da sahiplerine teslim etti.

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