İşsizlik rakamları açıklandı.

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Etli ve Etsiz Çiğ Köfte tarifi: Etsiz ve Etsiz Çiğ Köfte nasıl yapılır?

Geleneksel mutfağımızın en lezzetli tarifi olan ve hem etli hem de etsiz olarak yapılan çiğ köfte ile karşınızdayız. İlk etapta yapımını zor gibi düşünebilirsiniz. Ama başladıktan sonra zor olmadığını göreceksiniz. Peki etli ve etsiz çiğ köfte tarifi nedir? Etli ve etsiz çiğ köfte nasıl yapılır?