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Bursa'da maske denetimi yapıldı: Yine bildik manzaralar yaşandı

Bursa'da maske denetimi yapıldı: Yine bildik manzaralar yaşandı

Koronavirüsle mücadele devam ederken, Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis vatandaşların en yoğun olduğu caddede maske denetimi yaptı. Denetimlerde maske takmayanlar tek tek ekipler tarafından ikaz edildi. Denetimlere katılan İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl'de vakaların artmasının en büyük sebebinin ev hanımları ile memur eşlerinin topluca hareket etmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Atatürk Bulvarı’nda vatandaşların en yoğun olduğu noktalarda polis maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Atatürk Bulvarı’nda vatandaşların en yoğun olduğu noktalarda polis maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Koronavirüsle mücadele sürüyor ama vaka sayıları Türkiye genelinde artarak devam ediyor. Vakaların önüne geçmek için kolluk kuvvetleri canla başla çalışıyor.

Atatürk Bulvarı’nda vatandaşların en yoğun olduğu noktalarda polis maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde yine bildik manzaralar yaşandı. Bazı vatandaşlar ya hiç maske takmazken, bazılarının ise maskelerini çenelerinin altına taktıkları görüldü.

İHA

Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem: Toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerden üretildi
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem: Toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerden üretildi

Ekipler vatandaşları bir kez daha uyararak maskelerini takmalarını sağladı. Yapılan denetimlere katılan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, vakaların artmasında bayanların rol aldığını belirterek şunları söyledi:

  • "Gerek ilimizde gerekse ilçelerimizde artışlar gözleniyor. Bunun önlemenin yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmek. İlçemiz bazında baktığımız zaman maalesef son zamanlarda artışların büyük bir nedeni hanımlarımız. Hanımlarımızın ev gezmeleri günleri ve dolasıyla temasların fazla olması nedeniyle vakaların artmasında birinci derece hanımlarımız. Hanımlarımız darılmasınlar ama hem kendileri hemde çocukları ve yakınları için bazı alışkanlıklarından vazgeçmeleri gerekiyor. Çalışan memurlarımızın hanımlarına önce bulaştığını tespit ettik. Bu hemen hemen tüm kurumlarımız için geçerli. Hanımlarımıza vakaların azalması için büyük görevler düşüyor. Ben bunları da yerine getireceklerine inanıyorum. Kurallara herkesin uyması gerekiyor. Şimdi bazıları çıkar "sana ne" diyebilir ama benim sağlığım senin sağlığın o kuralsız insanlar yüzünden kötüye gidemez."

İHA

Kurallara uymayanlar Bursa’ya gönderilecek

Kaymakam Görücü, karantina kurallarını ihlal edenleri de uyararak, "Bursa Valiliğimiz Bursa’da bazı yurtları karantinaya uymayanlar için tahsis etti. Biz gerektiğinde ceza işlemleri yapıyoruz ve bu şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda buluyoruz. İnegöl’de şu ana kadar yurtlara gönderilen kimse yok ama gönderilmeyecek anlamına gelmiyor. Onun için herkese bir kez daha kurallara uymaları çağrısında buluyorum" diye konuştu.

Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem: Toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerden üretildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Kovid-19 virüsünün tespitinde kullanılan PCR testlerinin artık daha kaliteli sonuç vereceğini bildirdi.
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PCR testlerinden daha kaliteli sonuç alınması amacıyla TÜBİTAK UME tarafından RNA tabanlı referans malzemeler üretildiğine işaret eden Varank, Böylece, PCR testlerinin doğruluk oranı yükselecek. Ayrıca üretilen malzemeler PCR kitlerinin iç kalite kontrolünde de kullanılacak değerlendirmesinde bulundu.
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Bakan Varank, muadil enstitülerden karşılaştırma yapmak amacıyla bu referans malzemeleri istediklerini aktararak, şunları kaydetti:
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Ancak sudan bahaneler öne sürdüler. Bu da tabii araştırmacılarımızı daha fazla motive etti. Ülkemiz laboratuvarları ve kit üreticilerinin kullanımı için bu referans malzemeleri kendimiz üretmek için proje başlattık. Üç ay gibi kısa bir sürede çalışmalarımızı tamamladık. Bize karşılaştırma için bile verilmeyen RNA tabanlı referans malzemelerden farklı olarak da daha inovatif formda toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerimizi ürettik.
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PCR testi nasıl çalışıyor <br> <br>Kovid-19 virüsünü tespit etmek için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan PCR testlerinde ölçüm iki farklı basamaktan oluşuyor. Birinci aşamada bir enzim aracılığıyla virüsün RNA'sı, cDNA'ya çevriliyor. İkinci basamakta da çevrilen cDNA (eşlenik DNA) başka bir enzim ile çoğaltılarak PCR testinde pozitif sinyal oluşuyor.
Title
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK bünyesinde faaliyet yürüten UME, Türkiye'de Kovid-19 tanısı için kullanılan PCR testlerindeki ölçüm kalitesini artırmak amacıyla yeni bir referans malzeme geliştirdi. Bu yeni RNA tabanlı referans malzemeler PCR testinde yer alan her iki basamağın da kontrolünü mümkün kıldığından ölçümlerin kalitesi güvence altına alınıyor.
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TÜBİTAK UME tarafından üretilen RNA tabanlı referans malzemeler, laboratuvarlarda yapılan ölçümlerde her iki enzim basamağının kontrolü için iç kalite kontrol malzemesi olarak kullanılabilecek. Ayrıca, üreticiler bu malzemeyi, PCR kitlerine RNA tabanlı pozitif kalite kontrol malzemesi olarak ekleyerek kitlerinin güvenilirliğini de sağlayabilecek.
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Soğutma işlemine ihtiyaç duymuyor Açıklamada ifadelerine yer verilen TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş da, yerli ve milli imkanlarla üretilen referans malzemelerle yapılan PCR testlerinin kalitesini teminat altına aldıklarına dikkati çekerek, Bu malzemenin en önemli katkısı, herhangi bir soğutma işlemine ihtiyaç duymaması. Malzemenin ülke içindeki paydaşlara dağıtımını soğutma işlemine maruz bırakmadan rahatlıkla yapabiliriz. değerlendirmesinde bulundu.
Title
TÜBİTAK UME laboratuvarlarında yapılan çalışmalar, bir altyapı oluşmasını ve teknik deneyim elde edilmesini de sağladı. Laboratuvarlar, Kovid-19 virüsünün mutasyona uğraması veya başka bir virüsün ortaya çıkması durumunda yeni RNA referans malzemelerinin üretimini çok kısa bir sürede gerçekleştirebilecek kabiliyete ulaştı.
Title
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekledi <br> <br> Referans malzemeler, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında TR4220COVID0035: 2019-nCoV Virüsünün Hızlı ve Güvenilir Şekilde Teşhisine Yönelik Tanı Kiti Referans Malzemesi Üretilmesi başlıklı projeyle Doğu Marmara Kalkınma Ajansından destek aldı. Üç aylık proje sürecinin ardından donuk ve liyofilize olarak 2 farklı formda bin 250 referans malzeme üretildi.
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RNA tabanlı referans malzemelerle ilgili bilgi ve sipariş formlarına, https:rm.ume.tubitak.gov.trurun_grup.aspx?p=4 bağlantısından ulaşılabiliyor.
Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem: Toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerden üretildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespitinde kullanılan PCR testlerinden daha kaliteli sonuç alınması amacıyla TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünce (UME) RNA tabanlı referans malzemeler üretildiğini belirterek, "Böylece, PCR testlerinin doğruluk oranı yükselecek. Ayrıca üretilen malzemeler PCR kitlerinin iç kalite kontrolünde de kullanılacak." ifadesini kullandı.


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