İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 2019 yılı Aralık ayında toplam 211 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 2019 yılı aralık ayında toplam 211 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "2019 yılı aralık ayında yeşil kategoride bir, turuncuda bir, gride bir olmak üzere toplam 211 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Haber Merkezi 03 Ocak 2020, 13:53 Son Güncelleme: 03 Ocak 2020, 14:33 AA