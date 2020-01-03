Gündem İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı 2019 yılı aralık ayında toplam 211 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 2019 yılı Aralık ayında toplam 211 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 2019 yılı aralık ayında toplam 211 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "2019 yılı aralık ayında yeşil kategoride bir, turuncuda bir, gride bir olmak üzere toplam 211 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Çataklı, "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

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"Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur" dedi.

Çataklı, "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu" diye konuştu.

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Bakan Yardımcısı Çataklı, eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

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