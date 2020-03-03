Gündem İçişleri Bakanı Soylu Yunanistanın kararı utanç verici ve hukuksuz
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Yunanistan'ın kararı utanç verici ve hukuksuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağı hakkındaki kararı değerlendirdi. Bakan Soylu, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurduğunu belirterek, "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, Yunanistan'ın iltica başvurularına ilişkin aldığı kararı eleştirdi.

Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

  • "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."

Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
FOTOĞRAF 16
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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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