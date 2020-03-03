İçişleri Bakanı Soylu: Yunanistan'ın kararı utanç verici ve hukuksuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağı hakkındaki kararı değerlendirdi. Bakan Soylu, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 03 Mart 2020, 23:53 Son Güncelleme: 04 Mart 2020, 00:11 AA