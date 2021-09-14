Gündem İçişleri Bakanlığı Türkiyedeki siyasi parti sayısını açıkladı Bu yıl 13 parti kuruldu
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı Türkiye'deki siyasi parti sayısını açıkladı: Bu yıl 13 parti kuruldu

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre toplamda 116 siyasi parti faaliyet gösterirken, 2021 yılında 13 parti kuruldu.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı Türkiyedeki siyasi parti sayısını açıkladı: Bu yıl 13 parti kuruldu
(Arşiv)

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2020 yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye 'alındı' belgesi verildi. Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı 116" ifadesi kullanıldı.

Alındı belgesi verilen siyasi partilerin yer aldığı yıllık grafiğe göre, 1997 ve öncesi için 15, 2001 yılı 3, 2002 yılı 4, 2003 yılı 1, 2004 yılı 1, 2005 yılı 1, 2006 yılı 2, 2007 yılı 4, 2008 yılı 2, 2009 yılı 1, 2010 yılı 3, 2011 yılı 2, 2012 yılı 6, 2013 yılı 2, 2014 yılı 11, 2015 yılı 5, 2016 yılı 4, 2017 yılı 4, 2018 yılı 2, 2019 yılı 3, 2020 yılı 27, 2021 yılı 13 olmak üzere toplam 116 aktif siyasi parti bulunuyor.

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