HDP'li isimden Millet İttifakı'na rest: İstemediğimiz kişi cumhurbaşkanı olamaz

Yerel seçimlerde Millet İttifakı ile birlikte yürüyen HDP yürütülen gizli ittifakın artık açıktan yapılmasını istiyor.

2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ile yol almak isteyen HDP, bunun gerçekleşmemesi durumunda üçüncü bir yolu izleyeceklerini her fırsatta dile getiriyor.

Yaptıkları açıklamalarda da Millet İttifakı'na rest çeken HDP'den bugün bir açıklama daha geldi.

GÜNDEM HDP Millet İttifakı'na kapıyı kapattı: Kendi yolumuza gideceğiz

'HDP’nin istemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz'

HDP'li Ferhat Encü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "HDP’nin istemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz! Nokta!" ifadesini kullandı.

'HDP kimi isterse Millet İttifakı’nın adayı o olacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da bugün yaptığı açıklamada "Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı’nın adayı o olacaktır. Millet İttifakı’nın adayı, aynı zamanda HDP’nin dile getirdiği özgürlük ittifakının da adayı olacaktır." demişti.

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