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POLİTİKA

HDP'li isimden Millet İttifakı'na rest: İstemediğimiz kişi cumhurbaşkanı olamaz

Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri için yoğun bir strateji çalışması yürütülürken, HDP'nin ittifaka dahil olup olmayacağı konusu netlik kazanmadı. Art arda açıklamalar yapan HDP'liler ise Millet İttifakı'na rest çekmeye devam ediyor. Son olarak konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan HDP'li Ferhat Encü, "HDP’nin istemediği kişi cumhurbaşkanı olamaz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli isimden Millet İttifakına rest: İstemediğimiz kişi cumhurbaşkanı olamaz
HDP'li Ferhat Encü

Yerel seçimlerde Millet İttifakı ile birlikte yürüyen HDP yürütülen gizli ittifakın artık açıktan yapılmasını istiyor.

2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ile yol almak isteyen HDP, bunun gerçekleşmemesi durumunda üçüncü bir yolu izleyeceklerini her fırsatta dile getiriyor.

Yaptıkları açıklamalarda da Millet İttifakı'na rest çeken HDP'den bugün bir açıklama daha geldi.

HDP Millet İttifakı'na kapıyı kapattı: Kendi yolumuza gideceğiz
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HDP Millet İttifakı'na kapıyı kapattı: Kendi yolumuza gideceğiz

'HDP’nin istemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz'

HDP'li Ferhat Encü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "HDP’nin istemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz! Nokta!" ifadesini kullandı.

'HDP kimi isterse Millet İttifakı’nın adayı o olacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da bugün yaptığı açıklamada "Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı’nın adayı o olacaktır. Millet İttifakı’nın adayı, aynı zamanda HDP’nin dile getirdiği özgürlük ittifakının da adayı olacaktır." demişti.

HDP'li Çepni'den ittifak ortaklarına uyarı: HDP ile yan yana geldiğini söylemekten kaçınanlar ülkeye demokrasi getiremez
OYNAT 00:58
HDP'li Çepni'den ittifak ortaklarına uyarı: HDP ile yan yana geldiğini söylemekten kaçınanlar ülkeye demokrasi getiremez
HDP'li Murat Çepni, katıldığı canlı yayında, CHP ve İYİ Parti ile kurdukları ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendileriyle ittifak yaptıklarını kamuoyuna açıklayamayan ortaklarına uyarıda bulunan Çepni, 'HDP ile yan yana gelmek istemeyen, bizimle ortak söz söylemekten kaçınan aklın bu ülkeye demokrasi getirme şansı yoktur. Muhalefeti uyarıyoruz, kimse HDP'nin oyları üzerinden iktidar kuramaz' dedi.
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