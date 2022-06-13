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ANKARA

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı.

574 PERSONEL GÖREV ALIYOR

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde “Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 574 personel görev alıyor.

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