Dünya Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirebilecek çağrı Nükleer silah verilmeli
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Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirebilecek çağrı: Nükleer silah verilmeli

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dikkat çeken bir çıkış Polonya’nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski'den geldi. Sikorski, Ukrayna’ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirebilecek çağrı: Nükleer silah verilmeli
Foto/arşiv

Polonya’nın eski Savunma ve Dışişleri Bakanı olan ve şu an Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Radoslaw Sikorski, Ukrayna’ya yeniden bağımsızlığını kazanabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söyledi.

Sikorski, Ukrayna’daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna’nın 1994’te Budapeşte Memorandumu’nun imzalanmasından sonra nükleer potansiyelinden vazgeçtiği biliniyor. O zamanlar herkes Ukrayna’nın Sovyet döneminde kurulan sınırlar içinde bağımsız bir ülke olacağını anlamıştı. Ancak Rusya bu Budapeşte Memorandumu’nu ihlal ettiğinden Batı olarak Ukrayna’ya nükleer savaş desteği verme hakkımız olduğuna inanıyorum" dedi.

Polonya’nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski
Polonya’nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski

Rusya’nın nükleer silahlarla saldırmaya cesaretinin olmadığını söyleyen Sikorksi, "Putin’in NATO topraklarına nükleer silahlarla saldırmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Konuşmalar dışında şu anda bu yönde bir hazırlık görmüyorum. Rusya’nın özel olarak hazırlanmış depolarda saklanan birkaç bin taktik savaş başlığı var. İttifaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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