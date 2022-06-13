​Silahlandırma savaş nedeni

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Şahin, Yunanistan’ın adalara iç güvenliği sağlayacak polis dışında güç yerleştiremeyeceğini söyledi. Şahin, “Antlaşmalarda yer alan açık hükümlere rağmen Yunanistan 1960’lardan beri adaları silahlandırarak hem Ege adalarının statüsünü ihlal ediyor hem de Türkiye’ye karşı ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor” dedi.

HADDİ AŞAN HUKUK İHLALLERİ

Şahin, şöyle devam etti: “Yunanistan, Türkiye’nin yakın güvenlik çemberi içerisinde yer alan Meis, Sakız, Limni, İstanköy, Rodos ve Midilli gibi silahsızlandırılmış statüdeki adalarda bir taraftan askeri varlığını güçlendirirken diğer taraftan da bu adalar etrafında ağır silahlarla hava ve deniz tatbikatları yapmaktan geri durmamaktadır. Tüm bu gelişmeleri, Ege Denizi’nde barış ve güvenliği tehlikeye atan, haddi aşan ağır hukuk ihlalleri olarak görmek mümkündür. Son yıllarda, Miçotakis hükümetinin AB, ABD ve Fransa’ya güvenerek Türkiye’ye karşı haksız bir üstünlük arayışı içerisine girdiği görülüyor.”

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12 MİL İÇİN FIRSAT ARIYOR

Miçotakis hükümetinin bir oldubitti yapıp Ege Denizi’ndeki karasuları sınırını 6 milden 12 mile çıkarmanın fırsatını aradığını belirten Şahin, şunları söyledi: “Böylesine bir oldubittiyi önlemek adına TBMM 1995 yılında almış olduğu bir kararla tek yanlı bir şekilde karasularının 6 milin üzerine çıkarılmasını savaş nedeni olarak ilan etmiştir. Miçotakis’e göre Yunanistan karasularını 12 deniz miline çıkarabilecek her türlü askeri ve siyasi hazırlığı tamamlamış ve Türkiye üzerinde son derece yüksek bir caydırıcılık inşa etmiştir. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanlığı’nın Yunanistan’a karşı sert uyarılarda bulunmasını buna bağlayabiliriz.”

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