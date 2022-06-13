Pençe'de şehit olan askerlere son görev: Şehit oğula son veda

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kimse tweet attı diye ceza almayacak' söylemine eleştiri: Kendisi yüzlerce kişiden şikayetçi oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İktidara gelirsek kimse tweet attı diye ceza almayacak' söylemini hatırlatarak, 'Sayın Kılıçdaroğlu kendisiyle ilgili hakaret içerikli tweet atan yüzlerce kişiyle ilgili şikayetçi oldu. Buradan çağrıda bulunuyorum eğer siz bunları ifade hüviyeti kapsamında değerlendiriyorsanız o zaman kimse hakkında suç duyurusunda bulunmayacaksınız. Eğer açmışsanız davanızdan feragat edeceksiniz. Eğer şikayette bulunmuşsanız geri çekeceksiniz.' açıklamasında bulundu.

