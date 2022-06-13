Pençe'de şehit olan askerlere son görev: Şehit oğula son veda

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.
- Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
TERÖRİSTLERDEN EYP TUZAĞI
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde dün de teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcılar infilak etmiş, patlamada Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuştu. Patlamada yaralanan 3 askerden Uzman Çavuş Gökhan Demir de hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Çap'ın naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığına defnedildi. Aynı çatışmada şehit olan Sivas merkez Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, doğup büyüdüğü Gazi köyünde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Yıldırım’ın naaşı köy mezarlığına defnedildi. Şehidin eşi Zeynep, eşinin asker şapkasıyla asker selamı verdi.
Memleketinde toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir’in cenazesi, memleketi Ordu’da toprağa verildi. Eylül (7) ve Doruk (5) adlı iki çocuğu olan şehit Demir’in naaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek’in kıldırdığı cenaze namazının ardından İnkur Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Oğula son veda
Pençe-Kilit’te EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer’in cenazesi, memleketi Adıyaman’da gözyaşlarıyla defnedildi. Hakkari’den uçakla kente getirilen şehit Özer’in (24) ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Gölbaşı ilçesindeki Abdullah Günaydın Camisinde öğlen vakti İl Müftüsü Mehmet Taşçı’nın kıldırdığı cenaze namazın ardından Balkar Beldesi Mezarlığı’na toprağa verildi. Cenaze töreninde baba Memet, anne Nemide, kız kardeşleri Aslı ile Ezgi, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.