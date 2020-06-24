İçişleri: Maske zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı

Hem maskeyi takmadı hem de 'şov yapmayın' diyerek polise tepki gösterdi

Sakarya'da maske takma zorunluluğunu ihlal eden vatandaşlar polislerden kaçamadı. Yüzünde olması gereken maskesini elinde taşıyan ve polisin durdurarak maskesini takması için uyardığı bir vatandaş ise, “Benim sağlığımı sen benden fazla mı düşünüyorsun yani, şov yapmayın, yazın cezayı gideyim o zaman” diyerek duruma tepki gösterdi.