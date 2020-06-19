Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İçişleri Bakanlığı son rakamları açıkladı 66 ilde 578 yerleşim yeri karantinada
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı son rakamları açıkladı: 66 ilde 578 yerleşim yeri karantinada

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Koronavirüs salgını sürecinde, 66 ilimizde, 5 İlçe 3 İlçe, 2 İlçe Merkezi), 17 Belde, 259 Köy, 257 Mahalle, 40 mezara olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde, 508.678 kişi karantina altına alınmıştır.'' denildi.

Haber Merkezi DHA
Toplam 66 ilde karantina tedbirleri uygulanıyor.
Toplam 66 ilde karantina tedbirleri uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus (48.170)’dir Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır. Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; 19.06.2020 tarihi itibarıyla 66 ilimizde, 5 İlçe 3 İlçe, 2 İlçe Merkezi), 17 Belde, 259 Köy, 257 Mahalle, 40 mezara olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde, 508.678 kişi karantina altına alınmıştır.

İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs çıktı: Köy karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs çıktı: Köy karantinaya alındı

Van'da kurallar hiçe sayılıyor: Vaka artışları patladı ancak sokaklar tıklım tıklım
KORONAVİRÜS
Van'da kurallar hiçe sayılıyor: Vaka artışları patladı ancak sokaklar tıklım tıklım

Koronavirüs vakası görülmeyen Adana'nın Pozantı ilçesinin Belediye Başkanı uyardı: Risk taşıyan gelmesin
KORONAVİRÜS
Koronavirüs vakası görülmeyen Adana'nın Pozantı ilçesinin Belediye Başkanı uyardı: Risk taşıyan gelmesin


Abone Ol Google News
Sınır hattında kritik toplantı

Sınır hattında kritik toplantı

​Bakan Akar ve komuta kademesi operasyonun merkezinde.
Bir milyona geri sayım

Bir milyona geri sayım

Anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
Gururlandıran fotoğraf

Gururlandıran fotoğraf

Brezilya'daki bir hastanede "MADE in Türkiye" yazısı görmek.
YKS reddi!

YKS reddi!

Danıştay kararını açıkladı.
Önce vatandaş<br>sonra kaymakamlık

Önce vatandaş
sonra kaymakamlık

​Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi.
Başarıyı <br>olumsuz etkiliyor

Başarıyı
olumsuz etkiliyor

LGS için geri sayım başladı.

Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

​Bakan Kasapoğlu, 'yayıncı krizi'nin çözüldüğünü açıkladı.
Bakan Pakdemirli duyurdu

Bakan Pakdemirli duyurdu

Destek ödemeleri bugün 18.00'den sonra başlıyor.
Polis ve MİT'ten ortak operasyon

Polis ve MİT'ten ortak operasyon

Kırmızı bültenle aranan terörist, Şırnak'ta yakalandı.

​Bakan Soylu açıkladı: Artık taşımaya gerek kalmayacak.
Cezası 900 lira

Cezası 900 lira

​İstanbul'da ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu.

81 ilde 50 bin adet için ihaleye çıkılacak.

​Sermaye Piyasası Kurulu hukuki işlem başlattı.
İşçi katili PKK

İşçi katili PKK

​PKK son 70 günde 14 işçiyi şehit etti.

​​Nenad Bjelica, Fenerbahçe hakkında konuştu.

Koronavirüs sonrası indirim yarışı başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.