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ANKARA TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı talimatı gönderdi: Maske takmamanın cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığından 81 ile maske talimat: Maske takma zorunluluğuna uymayanlara 22 Haziran'dan itibaren ceza kesilecek

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimat gönderdi. Talimata göre, maske takma zorunluluğuna uymayanlar, 3 gün süreyle uyarılıp bilgilendirilecek, 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla bu kuralı ihlal edenlere 900 lira para cezası kesilecek. Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimat gönderdi.

Salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna işaret edilen talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği anımsatıldı.

İstanbul'da maske takmayana 900 lira ceza: İlçeden ilçeye farklılık gösteriyordu
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İstanbul'da maske takmayana 900 lira ceza: İlçeden ilçeye farklılık gösteriyordu

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasını isteyen Bakanlık, denetimlerde dikkat edilecek hususları da gözden geçirerek bazı kararlar aldı.

3 gün süreyle uyarılacaklar

Buna göre, bugün, yarın ve pazar günleri denetim ve kontrollerde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip bilgilendirilecek.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
KORONAVİRÜS
İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
  • Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık, valiler tarafından gerekli planlamaların yapılmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını istedi.

Yasağa rağmen maskesiz dolaştılar
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Yasağa rağmen maskesiz dolaştılar
İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Taksim'de bazı vatandaşların maskesiz dolaştığı görüldü.


İllerde maske kullanımı zorunluluğu

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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