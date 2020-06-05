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Koronavirüs İçişleri Bakanlığından 15 il için sokağa çıkma yasağı genelgesi
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığından 15 il için sokağa çıkma yasağı genelgesi

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildiren bir genelge yayınladı. Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Ayrıntılar birazdan...

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