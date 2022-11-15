İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki: Siz teröristlere kucak açıyorsunuz

İçişleri Bakanı Soylu: Bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim'deki bombalı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, ''ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik. Ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz. Bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede , terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Yakalamasaydık bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Bombacıyı ''öldür'' talimatı alan kişiyi de yakaladık. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır. Biz kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleşliklere tahammülümüz kalmamıştır. İstiklal bizim nazlı kızımızdır. Bize ne mesaj verildiğini çok iyi biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz'' dedi.

















