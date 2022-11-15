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POLİTİKA

İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki: Siz teröristlere kucak açıyorsunuz

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un, ülkesine teröristlerin girişine izin vermeyecekleri açıklamasına ilişkin, "Siz masumları öldürüyorsunuz, teröristlere kucak açıyorsunuz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Sözcüsü Çataklıdan Yunan bakana tepki: Siz teröristlere kucak açıyorsunuz
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki: Siz teröristlere kucak açıyorsunuz

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aymaz, densiz Takis Theodorikakos. Sınırları koruduğunuz belli, PKK'nın Lavrion kampından. Sınırları koruduğunuz belli, aldığınız FETÖ'cülerden. Siz masumları öldürüyorsunuz, teröristlere kucak açıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çataklı'nın paylaşımı şöyle:

YAKALANMASAYDI YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI

Yunanistan Halkı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos ülkesinin Skai TV kanalına verdiği demeçte, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir için kullandığı, "Yakalamasaydık Yunanistan'a kaçacaktı." ifadelerine yanıt verdi.

Terörist Ahlam Albashir
Terörist Ahlam Albashir

“YUNANİSTAN TOPRAKLARINDA TERÖRE İZİN VERMEZ”

Theodorikakos bir televizyonkanalına yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadelerini reddederek, "Yunanistan'ın topraklarında teröre izin vermeyeceğini." söyledi.

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“KİMSE ÜLKEYE YASA DIŞI YOLLARDAN GİREMEZ”

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden eKathimerini'de yer alan habere göre, "Yunanistan sınırlarını çok iyi koruyor ve kimse ülkeye yasa dışı yollardan giremez, bu nedenle Yunanistan topraklarında teröristleri asla kabul etmez." ifadelerini kullanan Yunan Bakan, "Yunanistan, nerede olursa olsun ve kime karşı yapılırsa yapılsın, ilke olarak her türlü terör eylemine karşıdır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu: Bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı
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İçişleri Bakanı Soylu: Bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim'deki bombalı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, ''ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik. Ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz. Bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede , terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Yakalamasaydık bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Bombacıyı ''öldür'' talimatı alan kişiyi de yakaladık. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır. Biz kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleşliklere tahammülümüz kalmamıştır. İstiklal bizim nazlı kızımızdır. Bize ne mesaj verildiğini çok iyi biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz'' dedi.

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