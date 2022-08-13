10 bin FETÖ’cü Yunanistan’da firarda

Terör örgütleri PKK ve DHKP-C gibi sol örgütlere ev sahipliği yapan Yunanistan, firari FETÖ’cülerin de merkezi haline dönüştü. Yunanistan’ın FETÖ’cüler için geçiş değil hedef ülke haline geldiği belirtilerek sayılarının 8-10 bini bulduğu belirtildi. Yunanistan’ın son zamanlardaki silahlanma çabasının ve adalara asker yığmasıyla ilgili ise diplomatik kaynaklar, Yunanistan’ın silah alışverişi ile Türkiye’nin tehdit altında hissetmesini amaçladığına, ancak alınan silahların Ege’de dengeleri değiştiremeyeceğini belirtti.

KENDİLERİNİ HUZURSUZ EDİYOR

Yunanistan’ın son dönemde artan silah alımlarının caydırıcılık hissi yaratmak için olduğunu ancak işe yaramadığını belirten diplomatik kaynaklar, “Yanlış yapıyorlar, ülkede ekonomik kriz var. Kalkıp da 10 milyarlarca avroyu silahlanmaya vermek mantıklı değil. Türk savunma sanayi millileşirken Yunanistan’ın dışa bağımlı olarak silahlanması da onlar adına mantıklı değil. Aldıkları silahlar Ege’de dengeleri değiştirmez bizim öyle bir endişemiz yok. Kendilerini huzursuz ediyorlar.” dedi.

TRANSİT OLMAKTAN ÇIKTI

Teröristleri Türkiye’ye karşı kullanmak için beslediklerini ifade eden diplomatik kaynaklar, “DHKP-C’lisinden, PKK’lısına, FETÖ’cüsüne kadar birçok terörist var. 8-10 bin FETÖ’cü var Yunanistan’da. Türkiye’nin düşmanını besleyelim günün birinde Türkiye’nin canını yakmak için kullanırız mantığı var. 21. yüzyılda bir AB ülkesi terörist besliyor bunun izahı olamaz. Terörist beslemek asla karlı bir iş olmaz, günün sonunda sana zarar verir. Yunanistan, transit ülke olmaktan çıktı, hedef ülke konumunda” diye konuştu.

REKLAM