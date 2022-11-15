Eğitim ABD'den talimat PKK'dan: Yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçacaktı

İstanbul’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı hain saldırıda patlayıcıyı Taksim’e bırakan Suriye asıllı PKK’lı terörist yakalandı. Saldırının ardından derin bir terör ağı çıktı. Teröristin Kobani’de ABD’li askerlerin de ders verdiği PKK’nın sözde istihbarat okulunda eğitim aldığı belirlendi. Saldırı talimatının Mazlum Kobani kod adlı terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in yakın bir adamının geldiği tespit edildi. Hain teröristin Yunanistan’a kaçmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Saldırının ardından bin 200ngüvenlik kamerasını inceleyennpolis ekipleri, teröristi saklandığı evde yakaladı.

BİN 200 KAMERA İNCELENDİ

Kanlı saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tüm birimleri ile teröristi yakalamak için harekete geçti. Olay anına ve öncesine ilişkin bin 200 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü alan ve hızlıca izleyen ekipler teröristin olaydan sonra ticari taksi kullanarak Esenler’e gittiğini öğrenildi. Ticari taksi şoförünün bilgisine başvuran ekipler, teröristin taksiden indiği noktayı belirledi.

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10 SAAT SONRA YAKALANDI

Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli teröristin Esenler’den başka bir araçla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki bir adrese gittiği tespit edildi. Suriyeli mültecilere ait olan adres etrafında tertibat alan ekipler saatler 02.20 sıralarında adrese baskın yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir kıskıvrak yakalanırken evde bulunan bir şüpheli daha gözaltına alındı.

PKK’lı teröristin Taksim’den kaçış anı.

PASAPORT VE PARASI HAZIRDI

Kadın teröristin saldırıda kullandığı ve güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan kıyafetlerini çıkarıp evin bir köşesinde koyduğu da görüldü. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada teröriste ait olan pasaport, çok miktarda para ve dijitaller ile örgütsel materyallere el konuldu. Bunun yanı sına 21 ayrı adrese dana baskın yapan polis ekipleri, kadın teröristle bağlantılı olan 48 şüpheli gözaltına aldı.

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TALİMAT ŞAHİN’İN ADAMINDAN

Kadın terörist Ahlam Albashir, yapılan ilk sorgusunda PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ile olan bağını itiraf etti. Terörist, Suriye’deki ABD askerlerinin de ders verdiği PKK’nın Ayn el Arab’daki (Kobani) sözde istihbarat okulunda eğitim aldığını ve özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söyledi. Eylem talimatını Ayn el Arab’da PKK/YPG/SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in yakın bir adamından aldığını da söyledi. Talimatın ardından 4 ay önce Afrin-idlib üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan kadın teröristin, kendilerine karı koca süsü vermek için erkek bir örgüt üyesi ile İstanbul’da dolaştığı da polis ekiplerince tespit edildi.

Yunanistan’da infaz edilecekti

Saldırıdan sonra önce Esenler’e giden teröristin burada kaldığı atölyeden kendisine eylem talimatı veren terörist ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Görüşmede kadın terörist Ahlam Albashir’in Kanarya Mahallesin’deki adrese gitmesi gerektiği, adrese gelecek olan bazı kişilerin kendisini yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçırılacağının söylendiği de öğrenildi. Ahlam Albashir’in bağlantılı olduğu kişileri de gözaltına alan polis ekipleri ilginç bir bilgiye daha ulaştı. Yunanistan’a kaçırılacak olan kadın teröristin burada PKK’lı teröristlerce öldürüleceği ve Beyoğlu’nda yaşanan saldırı için “Olayı devlet yaptı” algısını oluşturacakları da tespit edildi.

TNT’li çivili düzenek

Olay sonrasında patlama bölgesinden toplanan deliller kriminal incelemeye alındı. İstanbul Bölge Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen kimyasal incelemede, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edildi. Ayrıca teröristlerin patlamada daha fazla can kaybı olsun diye düzeneğe çivi ve demir parçaları yerleştirdiği belirlendi.

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Bombayı kim verdi?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı öncesine ilişkin görüntü kayıtlarını da inceledi. Görüntülerde teröristin Taksim’e eli boş geldiği, patlayıcıyı burada bir erkekten aldığı belirlendi. Terörist Albashir’in patlayıcıyı aldıktan sonra olay yerine gidip yaklaşık 40 dakika burada bombayla birlikte beklediği, sık sık telefonla konuştuğu ardından da paketi oturduğu yere bırakıp olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Ayrıca patlayıcının da zaman ayarlı olabileceği belirtildi.

Bütün saksılar kaldırılıyor

İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamanın ardından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında beton saksıların kaldırılmasına başlandı. Saldırı sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi. 150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılması kararı alındı. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

4 ay önce Türkiye’ye geldi

Terörist Ahlam Albashir’in 4 ay önce bir teröristle birlikte Türkiye’ye girdiği, 2 teröristin Esenler’de Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığı, kimlikleri belli olmasın diye de karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi. İstihbarat eğitimi alan 2 şüphelinin de eylemleri deşifre edilmesin diye dijital materyaller üzerinden iletişim kurmadıkları, eylem talimatı verenlerle de evlerinde kaldıkları şüpheliler üzerinden iletişim kurdukları öğrenildi.

Taksim’de çok sayıda yerli ve yabancı turist ile vatandaşlar karanfiller bırakarak, hayatını nkaybedenleri andı.

Taksim kırmızı beyaz

İstiklal Caddesi, bombalı saldırının ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Terör kurbanları, saldırının gerçekleştiği zemine karanfiller bırakılarak anıldı. Saldırının yaşandığı alana, zemini kırmızı bir platform kuruldu. Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin Taksim Meydanı’ndan tünele kadar cadde üzerine toplam bin 200 bayrak astığı öğrenildi.

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CADDEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Etrafına kırmızı şeritler çekilen platforma, çok sayıda yerli ve yabancı turist ile vatandaşlar karanfiller bırakarak, hayatını kaybedenleri andı. Bazı vatandaşlar da dua ederek, yaşamını yitirenleri yad edildi. Polis ekipleri de caddeye giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasını sağlarken, büyük çantalar ile valizler aranıyor.

PATLAMANIN İZLERİ SİLİNİYOR

Bu arada, saldırının gerçekleştiği yerdeki saksı ve bankların kaldırıldığı, patlamadan etkilenen iş yerlerinde temizlik yapıldığı, camları kırılan dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu, bazı esnafın da rutin işlerini sürdürdüğü görüldü. Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da olayla ilgili gelişmeleri takip etmek için İstiklal Caddesi’nde bekliyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de terör saldırısının yaşandığı, etrafı kırmızı şeritle kapatılan yere gelerek, buraya karanfil koyup yaşamını yitirenleri andı.

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Taner Sinan

Arabaya sarıldım bizi de fırlattı attı

Beyoğlu İstiklal’deki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafındaki arabanın sahibi ortaya çıktı. Taner ve Dilay Sinan çifti kızları Almeda’yla beraber alışveriş yapmak için gittikleri İstiklal Caddesi’nde kanlı eyleme yakalandı. Patlamaya da işte o anda yakalandıklarını belirten Taner Sinan, “Ben hayatımda hiç öyle bir basınç görmedim. O an hemen çocuk arabasına sarıldım ama bizi bayağı bir ileri fırlattı. Çocuğumu elime alıp koştum. Yolda motosikletli biri bizi aldı ve hastaneye götürdü” diye konuştu.

ÇOCUK ARABASI ELİMDEYDİ

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, “Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim” dedi.

Doğan Kılıç

Patlama 2 metre önümde oldu

Beyoğlu’ndaki terör saldırısı sırasında olay yerinde olan Doğan Kılıç’ta işitme sorunu yaşanırken, başına isabet eden bir parçayla yaralanan eşinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Patlamanın yaşandığı anda İstiklal Caddesi’nde bulunanlardan biri de Doğan Kılıç ve eşi Ülker Kılıç’tı. Yaşadıklarını anlatan Doğan Kılıç, pazar günü gezmek için eşi ve arkadaşlarıyla İstiklal Caddesi’ne gittiklerini ve bir pastanede tatlı yediklerini söyledi. Ardından patlamanın yaşandığı anda caddede yürüdüklerini belirten Kılıç, “O ara patlama gerçekleşti. Bana nasıl bir şey olmadı şaşırdım. Sesi duyar duymaz eğildim. Sağa sola baktım insanlar yaralı ve bir kaos vardı.” dedi.

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EŞİM ENTÜBE EDİLDİ

Kılıç, patlamanın etkisiyle oluşan ses nedeniyle kulaklarında sorun yaşadığını, olay anında eşiyle aralarında yaklaşık 2 metre olduğunu kaydetti. Eşinin ilk anlarda bilincinin açık olduğunu, başına bir parça isabet ettiğini anlatan Kılıç, “Vücut bütünlüğü yerindeydi, sadece ‘Ağrım var’ demişti o kadar.” diye konuştu. Doğan Kılıç, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırıldıktan sonra ameliyata alınan eşinin entübe durumda olduğunu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü söyledi.

Bebeğimi istiyorum

İstanbul Taksim’deki bombalı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle 3 aile parçalandı. Alçak saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisi çocuk. Ecrin 9, Yağmur ise 15 yaşındaydı. Biri 8 aylık diğeri 2 yaşında olan iki kardeş saldırıda hem annesini hem de babasını kaybetti. Terör saldırısında yaşamını yitiren 6 kişi için, cenaze törenleri düzenlendi. 4 kişi İstanbul’da, 2 kişi ise Adana’da son yolculuğuna uğurlandı. Terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin’in cenazeleri, Adana’da toprağa verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan ile kızı Ecrin’in Türk bayrağına sarılı naaşları, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’ndeki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından tören için Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

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Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin hayatını kaybetti.

ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR

Tabutlar cenaze aracına konulduktan sonra anne Mevlide Meydan, “Gösterin bana, bebeğimi istiyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçiren anne Mevlide Meydan, ambulansa bindirildi. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlide Meydan’ın ‘’Üzerimde kocamla kızımın kanı var’’ diyerek gözyaşı döktü.

BABA VE KIZA SON GÖREV

Buradaki törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Süleyman Elban ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Meydan’ın aynı saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen eşi Mevlüdiye ile annesi Fatma Meydan ve yakınlarına başsağlığı diledi. İl Müftüsü Mehmet Taşcı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından baba kızın cenazeleri, burada toprağa verildi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Anne Mevlide Meydan’ın feryatları yürekleri dağladı.

KARDEŞİNİN NİŞANI İÇİN GELMİŞ

Yusuf Meydan’ın, kardeşi Uğur Meydan’ın 12 Kasım’daki nişanı için eşi ve kızı Ecrin’le İstanbul’a gittiği, ailenin 5 yaşındaki kızları Derin’i ise Adana’da yakınlarına bıraktığı öğrenildi.

Çocuklarını halalarına emanet etmişler

Beyoğlu’ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara, son yolculuklarına uğurlandı. Ayazağa Merkez Camii’nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara toprağa verildi.

SOYLU VE BOZDAĞ OMUZLADI

Adem Topkara’nın babası Mustafa Topkara ve Elif Topkara’nın babası Abdi Köseoğlu törende taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken Köseoğlu’nu Adalet Bakanı Bozdağ ve Başsavcı Yılmaz teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından bakanlar Soylu ve Bozdağ, tabutları omuzladı. Çiftin cenazeleri defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı’na götürüldü.

DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ

Adem Topkara’nın babası Mustafa Topkara, oğlu ve gelininin Taksim’e halalarının yanına gittiğini belirterek, “Taksim’de halasının iş yeri vardı. Sonra dışarı gezmeye çıkmak istiyorlar. Çocukları halalarının yanına bırakıp dışarı çıkıyorlar. Ne söylenebilir ki. Lafın bittiği yer. Devletimize güveniyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Arzu Özsoy (38) ile lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar (15)

Mekânın cennet olsun datlu kızım

Beyoğlu’ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy (38) ile lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar (15) için cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Ulu Camii’nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, siyasiler, ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Merhume Arzu Özsoy’un eski eşi Nurettin Uçar, babası Mehmet Özsoy ile annesi Neşe Özsoy, törende taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi ve helallik istendi. Daha sonra cenazeler defnedilmek üzere Edirnekapı Kozlu Mezarlığı’na gönderildi.

BABADAN EN ACI MESAJ

Saldırıda eski eşini ve kızını kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. Uçar mesajında, “Kabrin nur, mekânın cennet olsun datlu kızım” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM New York Times’tan aşağılık manşet: Bir saldırı da yabancı medyadan

GÜNDEM Taziyenizi reddediyoruz: Mesajı aldık çok güçlü cevap vereceğiz