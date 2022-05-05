FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.T, İ.Y, G.U, Z.U. ve M.A'yı yakaladı.
FETÖ şüphelisi oldukları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.T, İ.Y, G.U, Z.U. ve M.A'yı yakaladı.
FETÖ şüphelisi oldukları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.
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