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EDİRNE

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı. Yakalanan zanlılar gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
FETÖ şüphelileri Yunanistana kaçarken sınırda yakalandı
Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandılar

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.T, İ.Y, G.U, Z.U. ve M.A'yı yakaladı.

FETÖ şüphelisi oldukları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

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