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Gündem İETT otobüsü İstanbul Havalimanına 3 kilometre kala arızalandı Yolcular isyan etti
İSTANBUL

İETT otobüsü İstanbul Havalimanı'na 3 kilometre kala arızalandı: Yolcular isyan etti

Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan İETT otobüsü havalimanına yaklaşık 3 kilometre kala arızalandı. Uçaklarına yetişememe endişesi yaşayan bazı yolcular duruma tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
İETT otobüsü İstanbul Havalimanına 3 kilometre kala arızalandı: Yolcular isyan etti
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Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan ve iki tam biletle hizmet veren H2 numaralı İETT otobüsü, havalimanına 3 kilometre kala arızalandı.

Bazı yolcular, az zaman kaldığı için uçağa yetişememe endişesi yaşayarak, duruma tepki gösterdi.

Arızanın giderilememesi üzerine uçuşu olan yolculardan bazıları, havalimanındaki seyahat acenteleri ve transfer işi yapan firmalar tarafından taşındı.

YARIM SAAT SONRA GELDİ

Diğer yolcular da otobüs şoförünün bilgi vermesi üzerine yaklaşık yarım saat sonra gelen bir sonraki otobüse bindi.

Arızalanan otobüs için bölgeye yol destek ekibi çağrıldı.

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Sefaköy'de arıza yapan İETT otobüsünü vatandaş itti

Yine İETT yine arıza: Vatandaşlar TEM Otoyolu kenarında güneşin altında bekledi
FOTOĞRAF 9
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İstanbul’da İETT otobüslerinde sıkça yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi.
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TEM Otoyolu Hal-Otogar bağlantı yolunda saat 08.00 sıralarında seyir halinde olan bir İETT otobüsü, arıza yaptı.
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Bunun üzerine sürücü otobüsü durdurarak motor bölümünü açtı.
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Arızanın büyük olduğunun ortaya çıkması üzerine otobüsteki vatandaşlar dışarıya çıktı.
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Güneşin altında çaresizce otobüs bekleyen vatandaşlar, yeşillik alana oturdu.
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Bir süre sonra otobüsün gelmesiyle vatandaşlar arıza yapan aracın yanından ayrıldı.
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Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
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Yine İETT yine arıza: Vatandaşlar TEM Otoyolu kenarında güneşin altında bekledi
TEM Otoyolu Hal-Otogar bağlantı yolunda İETT otobüsü arıza yaptı. Otobüsteki vatandaşlar yeni bir otobüs gelinceye kadar yeşillik alanda bekledi.


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