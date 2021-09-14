Tevfik Göksu İETT otobüslerindeki arızaları eleştirdi: Dünyanın en genç filosu İstanbul'da

İBB Meclisi eylül ayı toplantısı, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Göksu, İETT'deki araç arızalarına, İSPARK’ın zararına, İSKİ’nin borçlarına değindi.

Otobüs ve metrobüs arızalarının İstanbulluların okullarına, işlerine gitmelerini engellediğini anlatan Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun filonun eski olduğunu öne sürerek arızaları buna bağlamasının yalandan ibaret olduğunu söyledi.

"Düne kadar tıkır tıkır işleyen otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor?"

Göksu, 2013-2018 yılları arasında İETT araçlarının yüzde 75'inin öz kaynaklarla yenilendiğini ifade ederek, "Siz ise 2,5 yılda İBB kaynakları ile bir tane bile yeni araç alamadınız. Diğer yandan İETT'nin web sayfasına baktığımızda göreceğiz ki 2018 Kasım ayı verilerine göre dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması New York 9,2, Tokyo 11,83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13, İstanbul yani İETT'de 5,8. Yani siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor, siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz, süreci neden yönetemiyorsunuz?" diye konuştu.

İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerinin tamamının, bu dönemde tek bir firmaya verildiğini belirten Göksu, bu firmanın da bakımları yapmadığını kaydetti.

İhalelerden dosya alan firmaların üçünün bütün ihalelere teklif yerine teşekkür mektubu gönderdiğini dile getiren Göksu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Özgür Karabat milletvekili olduktan sonra bu firmadan ayrılmıştı dediler ama esas milletvekili olduktan sonra mali müşaviri oldu. İronik olanı şudur. Otobüslerin bakım onarımı için Mercedes firması bile yetersiz bulunarak elenmiş. 'Sen yetersizsin ihaleye giremezsin.' diyorlar. Mercedes de 30 sayfalık savunma gönderiyor. Bakımlarda kalitesiz yan sanayi ürünleri kullanılmış. İETT’deki arızaların, bu ihalelerden sonra bu kadar artması bir tesadüf müdür? Bu iş için yetersiz olduğu alenen ortaya çıkan bu firmanın kısa süre içinde İBB’den bu kadar ihale almasının arka planında hangi ilişkiler vardır?

Otobüsün icadından 100 yıl sonra otobüsleri düz yürütemeyen kişi, motorlu araçların icadından 450 yıl önce karadan gemileri yürüten Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetiliyor. Hanımefendi de artık herhalde yeni Fatih'in portresini genel merkezine asar. 'Zulüm 1453'de başladı.' diyenler ne zamandan beri Fatih oldu?"

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"Bu kadar keyfi yönetilen şirket batmaz mı?"

Göksu, İBB'nin yönetim anlayışı sebebiyle İSPARK'ın da 100 milyon lira zararda olduğunu dile getirdi.

Esenler'deki İSPARK'ın kapatılma gerekçesini anlatan Göksu, şunları kaydetti:

"İSPARK'la alakası olmayan bir İBB daire başkanı tamamen şahsi kaprisi sebebiyle İSPARK'a ait bir otoparkı, 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, kapattım burayı.' diyerek gerçekten kapatıyor ve aynı gün bariyerleri söktürüyor. Egosunu bu şekilde tatmin eden bu yönetici bir gün sonra bariyerleri yerine taktırıp otoparkı açıyor. Bu kadar keyfi yönetilen şirket batmaz mı?"

İBB yönetiminin kötü yönetiminin bir diğer kurbanının da İSKİ olduğunu dile getiren Göksu, 2019'a kadar banka kredisi olmayan kurum için 4,3 milyar lira borçlanma yetkisi istendiğini söyledi.

Göksu, İBB Meclisi'nden önceki ay geçen sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçları ve İSPARK'lardan 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanma hakkının İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edildiğini bildirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Göksu, zamlar ve LGBT dışında meclis gündemine gelen birçok maddenin kabul edildiğini aktardı.

OYNAT 00:34 İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.40 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.



Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

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OYNAT 00:46 Seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düşünce otobüs şoföründen şikayetçi oldu İstanbul Küçükçekmece'de, kapısı açık seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın yola düştü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. O anlar kameralara yansıdı.



Kadının düştüğünü fark eden sürücü dururken, otobüstekiler kadının yardımına koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ş.A.'yı hastaneye kaldırırken, sürücü E.A, ise Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.



Hayati tehlikesi olmayan kadın tedavisinin ardından sürücüden şikayetçi olurken, otobüs sürücüsü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:41 Refüje çıkan İETT otobüsünü yolcular kurtarmaya çalıştı İETT otobüsü Üsküdar Salacak'ta karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolcular yaralanmazken, asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.



Yolcuların araçtan inerek asılı kalan otobüsü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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