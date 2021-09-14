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POLİTİKA İSTANBUL

Tevfik Göksu İETT otobüslerindeki arızaları eleştirdi: Dünyanın en genç filosu İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İETT otobüslerindeki arızaları değerlendirirken "Dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması New York 9,2, Tokyo 11,83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13, İstanbul yani İETT'de 5,8. Siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor, siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz, süreci neden yönetemiyorsunuz?" dedi.

Haber Merkezi AA
Tevfik Göksu İETT otobüslerindeki arızaları eleştirdi: Dünyanın en genç filosu İstanbulda
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İETT otobüslerindeki arızaları değerlendirdi.

İBB Meclisi eylül ayı toplantısı, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Göksu, İETT'deki araç arızalarına, İSPARK’ın zararına, İSKİ’nin borçlarına değindi.

Otobüs ve metrobüs arızalarının İstanbulluların okullarına, işlerine gitmelerini engellediğini anlatan Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun filonun eski olduğunu öne sürerek arızaları buna bağlamasının yalandan ibaret olduğunu söyledi.

"Düne kadar tıkır tıkır işleyen otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor?"

  • Göksu, 2013-2018 yılları arasında İETT araçlarının yüzde 75'inin öz kaynaklarla yenilendiğini ifade ederek, "Siz ise 2,5 yılda İBB kaynakları ile bir tane bile yeni araç alamadınız. Diğer yandan İETT'nin web sayfasına baktığımızda göreceğiz ki 2018 Kasım ayı verilerine göre dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması New York 9,2, Tokyo 11,83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13, İstanbul yani İETT'de 5,8. Yani siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor, siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz, süreci neden yönetemiyorsunuz?" diye konuştu.

İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerinin tamamının, bu dönemde tek bir firmaya verildiğini belirten Göksu, bu firmanın da bakımları yapmadığını kaydetti.

Sultangazi'de işlek cadde üzerinde arızalanan İETT otobüsü trafiği felç etti
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Sultangazi'de işlek cadde üzerinde arızalanan İETT otobüsü trafiği felç etti
İstanbul Sultangazi'de semtin en yoğun caddelerinden biri olan 1. Cebeci Caddesi'nde, arıza yapan İETT otobüsü yolun ortasında kaldı.

1. Cebeci Caddesi üzerinde trafik adeta felç olurken olay yerine çekicinin gelmesi beklendi.

İhalelerden dosya alan firmaların üçünün bütün ihalelere teklif yerine teşekkür mektubu gönderdiğini dile getiren Göksu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özgür Karabat milletvekili olduktan sonra bu firmadan ayrılmıştı dediler ama esas milletvekili olduktan sonra mali müşaviri oldu. İronik olanı şudur. Otobüslerin bakım onarımı için Mercedes firması bile yetersiz bulunarak elenmiş. 'Sen yetersizsin ihaleye giremezsin.' diyorlar. Mercedes de 30 sayfalık savunma gönderiyor. Bakımlarda kalitesiz yan sanayi ürünleri kullanılmış. İETT’deki arızaların, bu ihalelerden sonra bu kadar artması bir tesadüf müdür? Bu iş için yetersiz olduğu alenen ortaya çıkan bu firmanın kısa süre içinde İBB’den bu kadar ihale almasının arka planında hangi ilişkiler vardır?

Otobüsün icadından 100 yıl sonra otobüsleri düz yürütemeyen kişi, motorlu araçların icadından 450 yıl önce karadan gemileri yürüten Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetiliyor. Hanımefendi de artık herhalde yeni Fatih'in portresini genel merkezine asar. 'Zulüm 1453'de başladı.' diyenler ne zamandan beri Fatih oldu?"

İstanbul'da tramvaydaki arıza sebebiyle duraklarda yoğunluk yaşandı
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İstanbul'da tramvaydaki arıza sebebiyle duraklarda yoğunluk yaşandı
İstanbul'da metrobüs ve İETT otobüsü arızalarından sonra bu kez tramvay sorunları patlak verdi.

Bu sabah, Bağcılar-Kabataş tramvay hattı üzerindeki Yusufpaşa durağına gelen yolcular, yaşanan arıza nedeniyle iş ve okullarına geç kaldı.

"Bu kadar keyfi yönetilen şirket batmaz mı?"

  • Göksu, İBB'nin yönetim anlayışı sebebiyle İSPARK'ın da 100 milyon lira zararda olduğunu dile getirdi.

Esenler'deki İSPARK'ın kapatılma gerekçesini anlatan Göksu, şunları kaydetti:

  • "İSPARK'la alakası olmayan bir İBB daire başkanı tamamen şahsi kaprisi sebebiyle İSPARK'a ait bir otoparkı, 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, kapattım burayı.' diyerek gerçekten kapatıyor ve aynı gün bariyerleri söktürüyor. Egosunu bu şekilde tatmin eden bu yönetici bir gün sonra bariyerleri yerine taktırıp otoparkı açıyor. Bu kadar keyfi yönetilen şirket batmaz mı?"

İETT entübe olmuş
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İETT entübe olmuş
Sosyal medyada günlerdir, İstanbul'da bozulup yolda kalan, yolcuların itmek zorunda kaldığı, alev alan, çekicilerle götürülen İETT otobüslerine dair görüntüler paylaşılıyor. Vatandaşların çekerek yayınladığı videolar İstanbul'un toplu taşımasındaki aksaklığı ve İETT otobüslerinin bakımlarının yeterince yapılmadığının da göstergesi aynı zamanda.

İBB yönetiminin kötü yönetiminin bir diğer kurbanının da İSKİ olduğunu dile getiren Göksu, 2019'a kadar banka kredisi olmayan kurum için 4,3 milyar lira borçlanma yetkisi istendiğini söyledi.

Göksu, İBB Meclisi'nden önceki ay geçen sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçları ve İSPARK'lardan 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanma hakkının İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edildiğini bildirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Göksu, zamlar ve LGBT dışında meclis gündemine gelen birçok maddenin kabul edildiğini aktardı.

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.40 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.

Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

Bayrampaşa'da İETT Otobüsü yolda asılı kaldı: Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu
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Bayrampaşa'da İETT Otobüsü yolda asılı kaldı: Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu
Bayrampaşa'da İETT otobüsü yol çalışmasının yapıldığı bölgede askıda kaldı. Otobüsteki yolcuların ittirerek İETT otobüsünü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düşünce otobüs şoföründen şikayetçi oldu
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Seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düşünce otobüs şoföründen şikayetçi oldu
İstanbul Küçükçekmece'de, kapısı açık seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın yola düştü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Kadının düştüğünü fark eden sürücü dururken, otobüstekiler kadının yardımına koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ş.A.'yı hastaneye kaldırırken, sürücü E.A, ise Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.

Hayati tehlikesi olmayan kadın tedavisinin ardından sürücüden şikayetçi olurken, otobüs sürücüsü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İETT otobüsünde bu kez reklam panosu düştü
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İETT otobüsünde bu kez reklam panosu düştü
İstanbul'da Arnavutköy-Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün reklam panosu yolcuların üzerine düştü. Reklam panosunun şans eseri boşluğa düşmesi nedeniyle kimse yaralanmadı. Düşen parçalar yolcular tarafından koltuğun üzerine konuldu.

Refüje çıkan İETT otobüsünü yolcular kurtarmaya çalıştı
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Refüje çıkan İETT otobüsünü yolcular kurtarmaya çalıştı
İETT otobüsü Üsküdar Salacak'ta karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolcular yaralanmazken, asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

Yolcuların araçtan inerek asılı kalan otobüsü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulluların otobüs çilesi bitmiyor: Bu sefer arızalanan kapıyı tamir etmeye çalıştılar
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İstanbulluların otobüs çilesi bitmiyor: Bu sefer arızalanan kapıyı tamir etmeye çalıştılar
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşların otobüs çilesi bitmiyor. Bugün ortaya çıkan görüntüde vatandaşların kapısı arızalanan bir İETT otobüsünü tamir etmeye çalıştığı görüldü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise Sefaköy'de vatandaşların arızalanan İETT otobüsünü ittiği görüntüler de gündeme gelmişti.


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