Gündem Yine arıza yine İETT Otobüs yolun ortasında kaldı vatandaşlar isyan etti Her şey çok güzel oluyor
İSTANBUL

Yine arıza yine İETT! Otobüs yolun ortasında kaldı vatandaşlar isyan etti: Her şey çok güzel oluyor

Pendik’te arızalanan İETT otobüsü yolun ortasında kaldı. Caddede seyir halindeki araçlar yol ortasındaki otobüs nedeniyle ilerlemekte zorlandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, "İstanbul’un çilesi bitmiyor. Her şey çok güzel olmaya devam ediyor. Vatandaşa işkenceye devam”’ diyerek olaya tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Yine arıza yine İETT! Otobüs yolun ortasında kaldı vatandaşlar isyan etti: Her şey çok güzel oluyor
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik’te Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde seyir halinde olan İETT otobüsü iddiaya göre, arıza yaparak yolun ortasında kaldı. Caddede sürücüler araçlarıyla geçmekte zorluk yaşadı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüyü çeken vatandaş kayıttayken, “İstanbul’un çilesi bitmiyor. İETT’nin biri daha arıza yapmış. Her şey çok güzel olmaya devam ediyor. Ne kadar güzel, vatandaşa işkenceye devam” diyerek olaya tepki gösterdi.

İstanbul'da metrobüs arızası seferleri aksattı
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İstanbul'da metrobüs arızası seferleri aksattı
Darülaceze-Perpa durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Mecidiyeköy yönünde seyreden bir metrobüs, Perpa durağında arızalandı.
Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.40 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.

Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
Sefaköy'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
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Sefaköy'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
İstanbul Sefaköy'de İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızalanan otobüsü vatandaşlar iterken yoldan geçenler 'İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi' diyerek tepkisini gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sefaköy'de arıza yapan İETT otobüsünü vatandaş itti
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Sefaköy'de arıza yapan İETT otobüsünü vatandaş itti

İETT entübe olmuş
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İETT entübe olmuş
Sosyal medyada günlerdir, İstanbul'da bozulup yolda kalan, yolcuların itmek zorunda kaldığı, alev alan, çekicilerle götürülen İETT otobüslerine dair görüntüler paylaşılıyor. Vatandaşların çekerek yayınladığı videolar İstanbul'un toplu taşımasındaki aksaklığı ve İETT otobüslerinin bakımlarının yeterince yapılmadığının da göstergesi aynı zamanda.

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