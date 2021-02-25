İletişim Başkanı Altun: Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz İletişim Başkanı Altun: Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz Ermenistan'da yaşanan son olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Altun, "Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 25 Şubat 2021, 20:35 Son Güncelleme: 25 Şubat 2021, 20:36 AA