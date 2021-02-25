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ANKARA

İletişim Başkanı Altun: Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Altun: Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

Ermenistan'da yaşanan son olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Altun, "Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz." dedi.

Altun, sosyal medya hesabından, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bildiri yayımlamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, saldırılara karşı her zaman demokrasi ve halkın hür iradesinin yanındadır.

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