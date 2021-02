İletişim Başkanı Altun: Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz." dedi.

We are deeply concerned about the most recent developments in Armenia.



We view the unfolding situation as a coup attempt and unequivocally condemn it.



Turkey always sides with democracy and the free will of citizens – wherever in the world they may come under attack. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 25, 2021

Altun, sosyal medya hesabından, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bildiri yayımlamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

