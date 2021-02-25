Dünya Ermenistanda füze tartışması darbeyi körükledi Siyasiler birbirine girdi
ASYA

Ermenistan'da füze tartışması darbeyi körükledi: Siyasiler birbirine girdi

Ermenistan darbe teşebbüsü ile çalkanırken akıllara Paşinyan'ın yaptığı son konuşma geldi. Azerbaycan'a karşı yenilginin ardından suların durulmadığı Ermenistan'da İskender füzeleri tartışması başlamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan daha önce Dağlık Karabağ savaşında Rus yapımı İskender füzelerinin kullanılması gerektiğini söylemişti. Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığını söyleyerek Sarkisyan'a karşı çıkan Başbakan Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sarkisyan ve Paşinyan.
Sarkisyan ve Paşinyan.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Darbe teşebbüsüne Paşinyan'ın son sözlerinin etki ettiği yorumları yapılıyor.

Ermenistan'da, Rus yapımı "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanıma ne kadar uygun olup olmadığı tartışması gündeme geldi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1in.am haber portalına verdiği röportajda, Rusya'nın ürettiği "İskender" füze sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ savaşında İskender'in kullanılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Paşinyan, söz konu füzelerin kullanım için uygun olmadığını belirtti.

SADECE YÜZDE 10'U PATLIYOR

Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığına işaret eden Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı. Sarkisyan'ın 'neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor' sorusunu sorması lazım." ifadelerini kullandı.

Ermenistan, "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerini 2016'da Rusya'dan satın almıştı.

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