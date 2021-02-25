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Birbirlerine girdiler: Ermenistan sokaklarında tansiyon yükseliyor

Darbe girişiminin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerle Paşinyan destekçileri aynı anda sokaklara döküldü. Erivan'ın birçok yerinde iki grup arasında çatışmalar yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan'da tansiyon yükseliyor.
Ermenistan'da tansiyon yükseliyor.

Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin istifasını istedi. Paşinyan ise, çağrıya “ Ülkede askeri darbe girişimi var” sözüyle karşılık verdi. Orduya destek veren halk ise, Savunma Bakanlığı önünde toplandı.

Birbirlerine girdiler: Ermenistan sokaklarında tansiyon yükseliyor
OYNAT 00:34
Birbirlerine girdiler: Ermenistan sokaklarında tansiyon yükseliyor
Darbe girişiminin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerle Paşinyan destekçileri aynı anda sokaklara döküldü. Erivan'ın birçok yerinde iki grup arasında çatışmalar yaşandı.

HALK SOKAKLARDA

Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler hükümet binasına ilerlediği ifade edildi. Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, ordunun muhtıra çağrısına destekte bulundu.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Paşinyan ise destekçileri sokağa çağırdı. Erivan sokaklarında Paşinyan destekçileri ile karşıtları arasında tartışmalar yaşandı.

Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
OYNAT 00:59
Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
Ermenistan ordusunun hükümeti istifaya davet etmesi sonrası yaşananların bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Açıklama yapacağı duyurulan Paşinyan, yoğun koruma altında ordusu altında sokaklarda destekçileriyle yürüyüşe geçti. Eline megafon alan Ermenistan Başbakanı konuşma yaptı.



Ermenistan'dan sıcak görüntüler: Paşinyan, ordunun darbe çağrısına karşı taraftarlarını meydanlara çağırdı
OYNAT 00:59
Ermenistan'dan sıcak görüntüler: Paşinyan, ordunun darbe çağrısına karşı taraftarlarını meydanlara çağırdı
Ermenistan'da ordu, hükümetin istifasını istemesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, kendi taraftarlarını darbeye karşı meydanlarda toplanmaya çağırdı.


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