Birbirlerine girdiler: Ermenistan sokaklarında tansiyon yükseliyor

Moskova'da S-400 taşıyan araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı

Rusya'nın başkenti Moskova'da S-400 hava savunma sistemlerini taşıyan araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mojaysk karayolunda S-400 hava savunma sistemlerini taşıyan konvoy zincirleme kazaya karıştı. Rusya Savunma Bakanlığı yaşanan kaza ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, kazada araçların yavaş seyrinden dolayı büyük bir hasar oluşmadığı görüldü.