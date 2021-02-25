Birbirlerine girdiler: Ermenistan sokaklarında tansiyon yükseliyor
Darbe girişiminin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerle Paşinyan destekçileri aynı anda sokaklara döküldü. Erivan'ın birçok yerinde iki grup arasında çatışmalar yaşandı.
Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin istifasını istedi. Paşinyan ise, çağrıya “ Ülkede askeri darbe girişimi var” sözüyle karşılık verdi. Orduya destek veren halk ise, Savunma Bakanlığı önünde toplandı.
Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler hükümet binasına ilerlediği ifade edildi. Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, ordunun muhtıra çağrısına destekte bulundu.
TANSİYON YÜKSELİYOR
Paşinyan ise destekçileri sokağa çağırdı. Erivan sokaklarında Paşinyan destekçileri ile karşıtları arasında tartışmalar yaşandı.