İletişim Başkanı Altun: Bu gurur bizim, bu gurur milletimizin

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakü’ye doğru yola çıktık. İnşallah birazdan Bakü’de olacak, yarın zafer kutlamalarına katılacağız. Gerçek olan bu. Birileri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemizin yaşadığı bu gururu gölgelemek istese de, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bu gurur bizim, bu gurur milletimizin” ifadelerini kullandı.

Bakü'ye doğru yola çıktık. İnşallah birazdan Bakü'de olacak, yarın Zafer kutlamalarına katılacağız. Gerçek olan bu. Birileri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemizin yaşadığı bu gururu gölgelemek istese de, biz buna müsaade etmeyeceğiz.Bu gurur bizim, bu gurur Milletimizin — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 9, 2020

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