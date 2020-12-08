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Hayat Fatmanur Altunun THYde çalıştığı iddialarına yanıt verildi
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Fatmanur Altun'un THY'de çalıştığı iddialarına yanıt verildi

Fatmanur Altun'un THY'de çalıştığı iddialarına yanıt verildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Dr. Fatmanur Altun’un THY’de çalıştığı yönündeki iddialara Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yalanladı.

Haber Merkezi İHA
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Dr. Fatmanur Altun
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Dr. Fatmanur Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Dr. Fatmanur Altun’un Türk Hava Yolları’ndan (THY) ücret aldığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama geldi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları A.O.’ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kulandı.

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Sanatçı Şükriye Tutkun, komşusu olduğu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı evle ilgili Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlattı. Tutkun, “Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer' ifadelerini kullandı.


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