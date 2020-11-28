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POLİTİKA

Fahrettin Altun: Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız

İletişim Başkanı Altun: Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye’yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye’yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

Yeni reform dönemi başlıyor
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Yeni reform dönemi başlıyor

Altun'un yaptığı paylaşımlar

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Ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız

Altun, "Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6'ncı Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir. Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun kadınlara seslendi: Şiddet karşısında susma, yaşadıklarını saklama
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun kadınlara seslendi: Şiddet karşısında susma, yaşadıklarını saklama
İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya yönelik bir iletişim kampanyası başlattı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin Twitter paylaşımında, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza sesleniyor, şiddet karşısında 'susma', yaşadıklarını 'saklama' diyoruz. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir' ifadelerini kullandı.
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Kocaeli merkezli 13 ilde kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin Marmara Bölgesi ve Türkiye genelindeki 25 kamu kurumuna kalyak kalorifer yakıtı temin ve taşıma ihalesini alan şüpheli şirket ve çalışanlarının kurumlara eksik ya da kalitesi düşük karışımlı yakıt teslim ettiği belirlendi.
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Türkiye’de bir dönem izdivaç programlarında damat adayı olarak boy gösteren, 2018 yılında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını iddia eden ve sahte kimlikle genç kızları evlilik vaadiyle kandırarak binlerce lira dolandıran firari Medet Batal, Ortaköy’de bir binanın terasında genç bir kızı dolandıracağı esnada Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Baskın anları güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan ve çeşitli illerde “dolandırıcılık” suçundan 6 adet aranması bulunan Batal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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