İletişim Başkanı Altun: Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye’yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

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Ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız

Altun, "Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6'ncı Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir. Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız" dedi.

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