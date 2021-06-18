İlk inceleme tamamlandı: HDP iddianamesi için kabul istemi

Karamollaoğlu: Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'yi yüzde 20-30 bölebileceğini düşünmüştüm öyle olmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a atıfta bulunan Karamollaoğlu, 'Bu arkadaşların AK Parti tabanında yüzde 20-30 çözülmeye neden olacağını düşünmüştüm. Öyle olmadı' ifadelerini kullandı.

