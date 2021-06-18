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POLİTİKA

İlk inceleme tamamlandı: HDP iddianamesi için kabul istemi

Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, HDP'ye yönelik kapatma iddianamesinin ilk incelemesini tamamladı. Raportör, iddianamenin kabulünü talep etti.

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İlk inceleme tamamlandı: HDP iddianamesi için kabul istemi
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Yüksek Mahkemenin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak AYM'ye gönderilmişti. Görevlendirilen raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak heyete sunmasının ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini 21 Haziran Pazartesi günü yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecekti.

  • Habertürk'ün aktardığı yeni gelişmeye göre; Yaşanan son dakika gelişmesine göre; Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, HDP iddianamesine ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı. Rapor, mahkeme üyelerine dağıtıldı. AYM raportörü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabulünü istedi.

    Mal varlığına el konulması talebini ise reddetti.

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