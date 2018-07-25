Irkçı bize insanlık dersi veremez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine ilişkin, Twitter hesabından, “Irkçılık, işgal ve yerinden etmek üzerine kurulu Siyonist apartheid devletinin başbakanı, Başkan’ımıza insan hakları konusunda ders verebilecek konumda değildir” değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL AYRIMCILIĞI KURUMSALLAŞTIRIYOR

Sözcü Kalın, ayrıca “Türkiye’nin, Filistin halkına karşı ayrımcılığı kurumsallaştırmaya yönelik utanmaz bir girişim olan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin eleştirileri, adalet ve barış için evrensel bir çağrıdır. Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ancak dünya neler olup bittiğinin farkında” ifadelerini kullandı. İsrail parlamentosundan geçen “Yahudi ulusunun devleti” yasası ile Arapça, ülkenin iki resmi dilinden biri olmaktan çıkarılmıştı.

EKONOMİ Türkiye için BRICS fırsatı