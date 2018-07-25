Ekonomi Türkiye için BRICS fırsatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye için BRICS fırsatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı” olarak özel davetle katılacağı Güney Afrika’daki 10. BRICS Zirvesi, Türkiye için yeni fırsatlar barındırıyor. 2030’a kadar Batılı ülkelerin toplam ekonomik gücünü geçmesi beklenen BRICS ülkeleriyle ekonomik çeşitliliğin arttırılması ve birlik ülkeleriyle ticari ilişkilerin derinleşmesi Türkiye’ye küresel güç olma yolunda büyük kazanım sağlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BRICS Zirvesi, Türkiye için yeni fırsatlar barındırıyor
BRICS Zirvesi, Türkiye için yeni fırsatlar barındırıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS Zirvesi'nin, Türkiye'nin ekonomik çeşitliliğini arttırması ve birlik ülkeleriyle ticari ilişkilerini derinleştirmesi için fırsat oluşturması bekleniyor. BRICS, gelişmekte olan pazarlar şeklinde tanımlanan Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu, bir istişare ve iş birliği platformunu ifade ediyor. Bu kapsamda BRICS Zirvesi de, 25-27 Temmuz'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti ve ticaret merkezi Johannesburg'da gerçekleştirilecek.

YÜKSEK DÜZEYLİ TEMAS İMKANI

Başkan Erdoğan da küresel ekonomi, ticaret, yatırım ve finansal iş birliği konularının ele alınacağı zirveye "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olarak katılacak. Birçok devlet lideri ve iş dünyası temsilcilerinin hazır bulunacağı BRICS Zirvesi, Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden sonraki yeni dönemde, NATO Zirvesi'nin ardından katılacağı ikinci uluslararası toplantı olacak. Başkan Erdoğan'ın Zirve'ye katılımı, aynı zamanda Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecek. Bu yıl 10'uncusu gerçekleşecek zirve, "Afrika'da BRICS: 4. Sanayi Devrimi'nde kapsayıcı büyüme ve refah paylaşımı için iş birliği" temasıyla toplanacak.

TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ TİCARETİ 60,7 MİLYAR DOLAR

Söz konusu beş üyesinin de Türkiye gibi G-20 üyesi olduğu BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yüzde 40'tan, küresel ekonominin ise yüzde 20'den fazlasını oluşturuyor. Dünya ticaretinde yüzde 17'lik paya sahip BRICS ülkeleri, dünyada sanayi ürünlerinin üçe birini, tarım ürünlerinin ise yarısını üretiyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın geçen yıl dünya ile toplam dış ticaret hacmi 5,9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin ise BRICS ülkeleriyle arasındaki toplam ticaret hacmi geçen yıl 60,7 milyar dolar oldu. Türkiye'nin bu dönemde söz konusu 5 ülkeye toplam ihracatı 7,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu ülkelerden ithalat 53,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Zambiya’ya ilk Türkiye Cumhurbaşkanı ziyareti

Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinin ardından 28 Temmuz’da da Zambiya’ya resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret vesilesiyle başbaşa ve heyetler arası görüşmeler yapacak Başkan Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu, görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle ele alacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar. Türkiye’den Zambiya’ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyan Erdoğan’ın bu ziyaretinin, Türkiye ve Zambiya arasındaki ilişkilerin daha geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine imkan sağlaması öngörülüyor.

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