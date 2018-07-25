Ekonomi Merkez baskıya direndi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez baskıya direndi

“Alınacak karar yeni ekonomi yönetiminin ilk testi olacak” diyerek Merkez Bankası’na baskı yapan çevreler, umduğunu bulamadı. Baskılara direnen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizleri yüzde 17,75’te sabit tuttu. Karar sonrası yapılan açıklamada, şu aşamada bir faiz artışına ihtiyaç duyulmadığına işaret edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Faizi yüzde 17,75’te sabit tuttu
Faizi yüzde 17,75’te sabit tuttu

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne geçişinin ardından ilk faiz kararını dün açıklayan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), beklentilerin aksine faizleri sabit tuttu. “Alınacak karar yeni ekonomi yönetiminin ilk testi olacak” diyerek Merkez Bankası’na baskı yapan çevreler, umduğunu bulamadı. Faiz artışı yapmayan Para Politikası Kurulu, faizleri yüzde 17,75’te sabit tuttu. Beklenti, faizleri en az 100 baz puan arttıracağı yönündeydi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, şu aşamada bir faiz artışına ihtiyaç duyulmadığına işaret edildi.

İÇ TALEPTE YAVAŞLIYOR

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiği vurgulanan duyuruda; dış talebin gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyallerinin artmakta olduğu belirtildi. Duyuruda, şunlar kaydedildi: Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.”

Murat Çetinkaya

İHTİYAÇ OLURSA İLAVE SIKIŞTIRMA OLABİLİR

Sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesine de yer verilen açıklamada, MB’nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği de belirtildi. Açıklamada, şöyle devam edildi: “Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.” Duyuruda, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşun değiştirmesine neden olabileceği de ifade edildi.

  • “Hayal kırıklığı” yaşadılar
  • Merkez Bankası’nın dünkü kararı, faiz artışı bekleyenleri ters köşeya yatırdı. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, MB’nin faizde bir değişikliğe gitmemesinin piyasa için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen ise PPK kararının sürpriz niteliğinde olduğu belirtti. İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin de faiz artırımı olmadan pas geçilmesinin gerekçesinin “ekonomide başlayan yavaşlama” olduğuna işaret edildiğini söyledi
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