İşi ve kalacak yeri olmayan kişiyi işe alan adam hayatının şokunu yaşadı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkkent Mahallesi’nde oto yıkıma iş yeri bulunan müşteki D.E., polis merkezine giderek 3 gün önce işe aldığı O.N.C. isimli şahsın, 14 Aralık tarihinde sabaha karşı iş yerinde bulunan laptop, pasta cila malzemeleri, seramik kaplama malzemesi ve pasta cila makinesini çaldığını, bu yüzden şahıstan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şahsın kimliğini belirleyen ekipler, şüphelinin Adana’da bir otelde kaldığını tespit etti. Adana polisi ile otele ortak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.N.C.’yi (52) gözaltına aldı. Otel odasında yapılan aramada da şüphelinin iş yerinden çaldığı malzemeler ele geçirildi.

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ÇALDIĞI MALZEMELER SAHİBİNE GERİ TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ’güveni kötüye kullanma suretiyle iş yerinden hırsızlık’ suçundan tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise sahibine geri teslim edildi.

Öte yandan şüphelinin iş yerinden hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre iş yerinden ellerinde torbalarla çıkan şahıs, anahtarları kapının önüne bıraktıktan sonra dükkandan ayrılıyor. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, yürüyerek bölgeden uzaklaşıyor.

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