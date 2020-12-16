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Koronavirüs İki daireyi halıyla birleştirip, halay çekerek virüs bulaştırmışlar
TÜRKİYE

İki daireyi halıyla birleştirip, halay çekerek virüs bulaştırmışlar

Etkileri hala devam eden koronavirüs salgınının yayılımı durdurmak amacıyla bir dizi önlem alınmıştı. Son iki haftadır hafta sonları bulaş riskini azaltmak için sokağa çıkma yasağı uygulansa da vatandaşlar tedbirleri evlerinde de hiçe sayıyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'da sokak kısıtlamasında bir apartmanın koridoruna halı sererek 2 daireyi birleştiren kişilerin, halay çekerek koronavirüs bulaşına sebep olduklarını söyledi. İlhan, "Biz hep, 'hafta sonu olunca çekirdek aile içerisinde kalın' diye söylüyoruz; ama vatandaşlarımız hafta sonu kısıtlamasını halay çekme fırsatı olarak değerlendirmişler. Bu doğru değil" dedi.

Haber Merkezi DHA
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüse karşı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını çeşitli yöntemler ile delenlere ilişkinaçıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, vatandaşların bir kısmının sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için her yolu denediğini belirterek, "Maalesef vatandaşlarımızın bir bölümü yasakları delmek için her yolu deniyor. Hiçbir işi olmadığı halde hastaneden doktor randevusu alarak, 'hastanede randevum var' diyerek hastaneye gitmeye çalışanlar, kendilerini acil hasta gibi gösterenler gibi maalesef böyle olumsuz uygulamalar var. Bu kişiler sağlık sistemini de meşgul ediyorlar, doktor randevusu alıyorlar gelmiyorlar, dışarıya çıkmak için sadece bunu kullanıyorlar. Çok az sayıda olsa da bunun doğru olmadığını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor" dedi.

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Ne sosyal mesafe var ne de maske: Ölümüne halay

"Markete gidip 3 saat dönmeyenler var"

Prof. Dr. İlhan, bazı insanların ise yasağı delmek için market alışverişini bahane ettiğini belirterek, "Bunun yanında, 'markete gidiyorum' diye çıkıp, 3 saat marketten gelmeyen, ara sokaklarda dolaşan vatandaşlarımız var. Hepimiz dışarıya çıkmak istiyoruz, hepimiz çok yorulduk, sıkıldık; ama böyle şeyleri yapmamamız gerekiyor. Yasakları delmek için fırsat kollamak yerine, 'kurallara nasıl uyarız daha' diye fırsat kollamak daha doğru bir yaklaşım olacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlhan

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"Apartman koridoruna halı sermişler"

Prof. Dr. İlhan, yasakların delinmesine ilişkin şahit olduğu bir olayı da anlatarak, "Hele ki yakın zamanda şahit olduğum bir olay vardı; Ankara'nın bir mahallesinde 2 ev kapılarını açmış birleştirmişler, apartman koridoruna halı sermişler. İki ev birbirleriyle halay çekerek dolaşıyorlar. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor, böyle bir şeyin yapılmaması gerekiyor. Biz hep 'hafta sonu olunca çekirdek aile içerisinde kalın' diye söylüyoruz; ama vatandaşlarımız hafta sonu cuma akşamı başlayan pazartesi sabah sonlanan kısıtlamayı halay çekme fırsatı olarak değerlendirmişler. Bu doğru değil" diye konuştu. Prof. Dr. İlhan, söz konusu olayda halay çekenlerin birbirine koronavirüs bulaştırdığını da belirtti.

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  • Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 4 günlük kısıtlama olacağını hatırlatarak, "Kısıtlama olmasıyla birlikte bazı vatandaşlarımız şimdiden 'il dışına çıkalım, dışarıya çıkalım' diye düşünce içindeler. Bunların da bir tatil fırsatı olmadığını tam tersine koronavirüsün yayılmaması için evde kalma, dinlenme, çekirdek aile ile bir arada olma fırsatı olduğunu bilmemiz gerekiyor açıkçası" diye konuştu.


Koronavirüs hastasından 'halay' sitemi: Çok dikkat etmeleri lazım
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Ben duyuyorum; Haymana’nın bütün köylerini sarmış halay. Halay ne? Yazık ülkemize, yazık. Çok dikkat etmeleri lazım. Yaşlılar da artık gelecek gencin kulağını çekecek. Ülkemiz bu durumdayken bunlar olmayacak, olamaz.
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Temizliğini yapacaksın. Sabah kalktığında duşunu alacaksın, tıraşını alacaksın. 'Aman torunum gelme', 'Aman çocuğum gelme' diyerek, öyle anlaşmıştık. Maalesef yenik düştük. Kendimi şu anda iyi hissetmiyorum diye konuştu.
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Koronavirüs hastasından 'halay' sitemi: Çok dikkat etmeleri lazım
Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar düğün, nişan, asker uğurlaması gibi eğlencelerde dip dibe eğlenip halay çekerek tedbirlere uymuyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen yapılan bu tedbirsizlikler nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören 54 yaşındaki Remzi Özbay, "Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz. Ben duyuyorum, bütün köyleri sarmış halay. Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım" dedi.


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