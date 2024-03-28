İstanbul adayı Murat Kurum Acil Eylem Planı'nı açıklıyor: İstanbul'un trafik sorununu çözeceğiz

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum , "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Lansmanı"nda konuşuyor.









İşte Kurum'un açıklamaları;





İcraat adamayız, iş yapmayı severiz. İcraatlarımızın nasıl yapılacağına dair toplantıyı sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye Yüzyılı’nın ilk seçimin nice eserlere vesile olmasını diliyorum. Bugün alanında en değerli uzmanları ile bir aradayız. Projelerimizi bu şehrin güzel insanları ile paylaşıyoruz. Pazar günü İstanbul’da inşallah gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. İstanbul yeni dönem için gün saymakta. Yola çıktığımız günden beri milletimizle aynı duyguları paylaşmanın mutluluğundayız. 4 büyük tanıtım toplantısı yaptık.





İstanbul’un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik. Yoğun bir mesai içinde olduk. Bilim insanları ile bu projeleri çalıştık.





İstanbul’un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik. Yoğun bir mesai içinde olduk. Bilim insanları ile bu projeleri çalıştık. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren projelerimiz hayata geçecek.





5. 6 km uzunluğundaki Samandıra- Sultanbeyli metro hattını ilk yılda açacağız. 420 km’ye çıkartacağız raylı sistem hattını. Liyakatli kadrolar bir yılda yapacak.





Yani bu 40 kilometrelik hattı hemen yaparak; mevcut yönetimin 5 yılda yapamadığını, biz 1 yılda yapacağız. Yine bizim dönemimizde başlanan, sonrasında ihalesi iptal edilen Kaynarca-Tuzla arasındaki 7,9 kilometrelik hattın da yapımına ilk 6 ayda başlayacağız ve süratle bitireceğiz.





9,7 kilometre uzunluğundaki Bağcılar (Kirazlı)- Küçükçekmece (Halkalı) metro hattının ilk 6 ayda yapımına başlayacağız.





Buraya da bir parantez açmamız gerekiyor. Bizim zamanımızda, bu hatta dair ihalemiz yapıldı. Ardından bu hattı yüzde 10 seviyesine getirdik. Ama bunlar gelir gelmez bu hattın ihalesini hemen iptal ettiler. 4 sene boyunca yüzde 10'da olan bu hatta hiçbir işlem yapmadıkları gibi, şimdi de apar topar bir göz boyama ihalesi yapmaya kalktılar; şov malzemesi yaptılar; ama onu da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.





Dediğim gibi biz bu gidişi durduracağız, hemen ilk altı ayda yapımına başlayacağız ve hızla milletimize armağan edeceğiz. 18,1 kilometre uzunluğundaki Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir- Esenyurt hattımızı biliyorsunuz.





Yine; 21,3 km uzunluğundaki Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe tramwayının; 3,1 km uzunluğundaki Eyüp Sultan- Bayrampaşa tramvayının; 2 km uzunluğundaki Eyüp Sultan-Pierre Loti teleferik hattının yapımlarına ilk 6 ayda hemen start vereceğiz.





Yine ilk 6 ay içinde; 14.5 km uzunluğundaki Sefaköy-Yenikapı/ilk 1 yıl içinde, 28 km uzunluğundaki İncirli-Söğütlüçeşme/yine ilk 1 yıl içinde 62,4 km uzunluğundaki Samandıra - İstanbul havalimanı Raylı Sistem hatlarının yapımlarına başlayacağız.





"1 yılda tam 2 katını yapacağız"





AK Parti döneminde başlattığımız 9 hattı da hızlandıracağız; bunun yanı sıra toplamda 184,7 km uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattına da başlayacağız. Böylece; ilk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışmasını sürdürmüş olacağız.





Yani mevcut liyakatsiz yönetimin 5 yılda yaptığının; biz 1 yılda tam 2 katını yapacağız.





"Dolmabahçe-Levazim tüneli' inşaasına ilk 6 ayda hemen yeniden başlayacağız"





Şimdi geldik, tünel ve yol projelerimize. 7,8 kilometre uzunluğa sahip olan ve bizim dönemimiz başlatılan ancak mevcut yönetim tarafından beton dökülen Dolmabahçe-Levazım Tüneli' inşaasına; ilk 6 ayda hemen yeniden başlayacağız.





7,2 kilometre uzunluğundaki Levazım-Armutlu bölümünün yapımını da ilk 6 ayda; 4,4 kilom uzunluğundaki Armutlu-Cendere ve 1,8 kilometre uzunluğundaki Cendere-Ayazağa Tüneller yapımlarını ilk yıl içerisinde başlatacağız. Yine; 4,5 kilometre uzunluğundaki Ayazağa-Çayır Tünelini ilk 6 ayda inşaasına başlayacağız.





'45 kavşağımızın yapımını başlatıyoruz'





Biz trafik çilesini çok daha detaylı çözümlerle bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu noktada ilk 6 ayda; tam 260 kilometrelik ana yol ve yan yolun; yine ilk 6 ayda 45 kavşağımızın yapımını başlatıyoruz. Bu kavşakların da tümünü ilk yıl tamamlamış olacağız.







