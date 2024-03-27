İstanbul adayı Kurum 'Rizeliler ile İftar Programı'nda konuştu: İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum Mehmet Çakır Kültür Merkezi'ndeki "Rizeliler ile İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, Rize'nin her karışına sevdalı olduğunu söyledi.
Beş yıllık bakanlığı döneminde Rize'ye pek çok eser kazandırdığını belirten Kurum, "2021 yılında Rize'de bayramda meydana gelen sel felaketinde hemen sizlerin yanına koştuk. Bizi evinizde ağırladınız, misafir ettiniz. O hüzünlü bayramı sizlerle birlikte geçirdik, birlikte ağladık. Rizeli kardeşlerimizin acısına ortak olduk. Yaralarımızı sarmak için tüm ekiplerimizle birlikte bayram seyran dinlemedik, canla başla çalıştık" diye konuştu.
Bugün İstanbul'un iş bilmez yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğunu ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Rizelilerin her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dik durduğunu söyledi.
"Rize'ye büyük hizmetleri olan Murat Kurum başkanımıza sahip çıkacağız." diyen Bak, "Rize'de kentsel dönüşümün mimarı Murat Kurum'a sahip çıkacağız. İstanbul hizmet bekliyor, İstanbul'a çalışan başkan lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.