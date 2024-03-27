İstanbul adayı Kurum 'Rizeliler ile İftar Programı'nda konuştu: İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu

Biz deprem bölgesinde kardeşlerimiz için sağlam, huzurlu yuvalar yaparken, bunlar 4 saat boyunca saya saya bitiremedikleri balya balya kuleleri yaptılar. Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar, sonra bir baktık ki bir süre sonra 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Yani, biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, onların derdiyle dertlenirken, bunlar kendi konforları için villalar yapma derdine düştüler. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul'a harcayacağız."