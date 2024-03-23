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İstanbul ihmale gelmez: Kurum, İstanbul'daki mitinglerine devam ediyor

İBB başkan adayı Murat Kurum, İstanbul’un son 5 yılda CHP’li belediyenin elinde ihmalin ve liyakatsizliğin kurbanı olduğunu söyledi. "İstanbul’umuz, ihmale gelmez, sorunlarına çözüm bulunmasını ister" diyen Kurum, İstanbul’un yeniden yükselişini başlatma sözü verdi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:22 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, ilçe merkezlerinde mitingler düzenlemeye devam ediyor. Maltepe mitinginde vatandaşlara hitap eden Kurum, İstanbul’un huzursuz ve mutsuz olduğunu belirterek, "Geride bıraktığımız 5 yılda şunu net bir şekilde gördük. İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı olmaktadır. İstanbul, beceriksizliğe mahkum edilmektedir. Oysaki İstanbul’umuz, ihmale gelmez. İstanbul’umuz, sorunlarına çözüm bulunmasını ister” dedi.

FETRET DÖNEMİ BİTİYOR

Gerçek belediyeciliğin önce vatandaşın gönlünde olmak olduğunu kaydeden Kurum, “Hanesinde olmaktır, yanı başında olmaktır. Onun dertleriyle dertlenmek, sorunlarını çözmektir. Çözünceye kadar da yanı başından ayrılmamaktır. İstanbul'umuzu son 5 yıllık fetret döneminden mutlaka ve mutlaka çıkartacağız. Sözümüz sözdür, İstanbul’umuzun yeniden yükselişini hep birlikte başlatacağız” dedi” şeklinde konuştu.



#Siyaset
#Murat Kurum
#Yerel Seçim
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