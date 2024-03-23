İstanbul ihmale gelmez: Kurum, İstanbul'daki mitinglerine devam ediyor

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, ilçe merkezlerinde mitingler düzenlemeye devam ediyor. Maltepe mitinginde vatandaşlara hitap eden Kurum, İstanbul’un huzursuz ve mutsuz olduğunu belirterek, "Geride bıraktığımız 5 yılda şunu net bir şekilde gördük. İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı olmaktadır. İstanbul, beceriksizliğe mahkum edilmektedir. Oysaki İstanbul’umuz, ihmale gelmez. İstanbul’umuz, sorunlarına çözüm bulunmasını ister” dedi.

Gerçek belediyeciliğin önce vatandaşın gönlünde olmak olduğunu kaydeden Kurum, “Hanesinde olmaktır, yanı başında olmaktır. Onun dertleriyle dertlenmek, sorunlarını çözmektir. Çözünceye kadar da yanı başından ayrılmamaktır. İstanbul'umuzu son 5 yıllık fetret döneminden mutlaka ve mutlaka çıkartacağız. Sözümüz sözdür, İstanbul’umuzun yeniden yükselişini hep birlikte başlatacağız” dedi” şeklinde konuştu.