İstanbul’a 5 yılda 650 bin konut

İstanbul’da olası bir deprem sonrası yaşanacak büyük kayıpların önüne geçmek için kentsel dönüşüm çalışmalarının önemi giderek artıyor. Deprem ülkesi Türkiye’de son bir asırda 60’a yakın afet yaşandı. Ülkemizin yüzde 66’sı ise deprem riski altında bulunuyor. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum’un bu alandaki hedefleri, vaatleri dikkat çekiyor. Kurum, 5 yılda kentsel dönüşümde önemli çalışmalara imza atacak. Kurum, bu dönemde İstanbul'un 39 ilçesine yatay mimari eksenli 650 bin konut kazandırmayı planlıyor.

KİRALANABİLİR 100 BİN SOSYAL KONUT

2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yapan Kurum’un en önemli vaatleri arasında kentsel dönüşüm ve sosyal konut üretimi var. Evi kentsel dönüşüme giren ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok uygun kiralama bedelleriyle oturacakları 100 bin kiralanabilir sosyal konut üretiminin müjdesi de geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

DÖNÜŞÜME 1,5 MİLYON LİRALIK DEV KAYNAK

Bakanlığı döneminde İstanbul'da depreme karşı somut planlar oluşturan Murat Kurum, afet riski olan yapı stokunu sağlamlaştırmak amacıyla birçok çalışmaya imza attı. Kurum’un bakanlık görevi boyunca Türkiye’ye kazandırdığı 365 bin konutun 80 bini İstanbul’da bulunuyor. TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle İstanbul’da başlattığı 27 bin 637 konutun yenileme süreci de devam ediyor. Megakentin riskli alanları ile yapı stokunun hızlıca yenilenmesi ve güvenli hale getirilmesi amacıyla son dönemde birçok destek ve proje de açıklandı. Kentsel dönüşüm kampanyası Yarısı Bizden kapsamında; vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi desteği ve 100 bin TL taşınma ve kira yardımı sağlanacak. Proje, İstanbul’da start verdi.

Yeşil alanlar daha da artacak

Kentsel dönüşümün yanı sıra İstanbul’daki yeşil alanların artması için de büyük çaba gösterilecek. İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul dönüşürken yeşil alanların da artacağını belirtti. Bu kapsamda kişi başına aktif yeşil alanı 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkartılacak. Bunun yanında 8,14 milyon metrekarelik İstanbul Botanik Parkı yapılacak.







