İstanbul Havalimanı’nda Trump’ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı

Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu.

Koronavirüs salgınında aşı ve ilaç çalışmalarının gündemde olduğu bir dönemde Türkiye'ye kaçak yollardan bu ürünlerin getirilebileceği ihtimalini değerlendiren İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü 'Risk Analiz Timi'ne bağlı polis ekipleri Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.

Edinilen bilgilere göre yolcuları terminalden çıkış yapmadan durduran ekipler, çanta ve bavulları kontrol edilmesi için 'X-Ray' cihazından geçirdi. Yapılan kontrollerde 'flakon' adı verilen cam şişe içerisinde her biri 100 miligram olan 23 adet ilaç tespit edildi.

İHA Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu.



KAÇAK İLAÇLARA EL KONULDU

Ayrıca bavullarda koronavirüs ilacının yanı sıra 13 karton kaçak elektronik sigara, 44 kilogram çay ve 21 karton sigara da tespit edildi. Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu. Hakkında yasal işlem başlatılan yolcuların, koronavirüs ilaçlarını, "İstanbul'da yaşayan Özbek tanıdıklarının isteği üzerine getirdiklerini ve onlara teslim edeceklerini" söyledikleri öğrenildi.

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İHA Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu.

OPERASYON ANI KAMERADA

Ayrıca polislerin Özbek yolculara yaptığı operasyon saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, X-Ray'den geçirilen çanta ve bavullar polis tarafından açılarak, içindeki eşyalar tek tek kontrol ediliyor. İşte bu esnada bir çantada özel olarak ambalajlanmış kutular fark ediliyor. Kutudan çıkarılan ve flakon içinde bulunan ilaçlar polis ekiplerinin dikkatini çekiyor. Yapılan incelemede ilaçların koronavirüs tedavisinde kullanılan 'remdesivir' olduğu anlaşılıyor.

DHA Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu.

TRUMP'IN TEDAVİSİNDE KULLANILMIŞTI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'a koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar bizzat doktorları tarafından açıklanmıştı. Bu ilaçlar arasında 'remdesivir' de olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

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