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Koronavirüs Afrikada nüfusun en az yüzde yirmisine koronavirüs aşısının yapılması hedefleniyor
DÜNYA

Afrika'da nüfusun en az yüzde yirmisine koronavirüs aşısının yapılması hedefleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde nüfusun en az yüzde 20'sine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasının hedeflendiğini bildirdi. DSÖ Afrika Direktörü Moeti, her ülkenin aşı dağıtımındaki lojistik kapasitesini değerlendirdiklerini de belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, katıldığı bir video konferansta, Kovid-19 aşısıyla ilgili Afrika ülkelerinin hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

  • Moeti, "Kovid-19 müdahale ekibi, mümkün olan en kısa sürede Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Aşıya hazırlık için Afrika ülkeleriyle koordineli çalıştıklarının altını çizen Moeti, her ülkenin aşı dağıtımındaki lojistik kapasitesini değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 11 bin 202 oldu.

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