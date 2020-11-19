Afrika'da nüfusun en az yüzde yirmisine koronavirüs aşısının yapılması hedefleniyor

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Çinko hangi besinlerde bulunur, faydaları nelerdir?

Çinkonun faydaları bugünlerde en çok aratılanlar arasında. Peki çinkonun faydaları nelerdir? Çinko hangi besinlerde bulunur, faydaları nelerdir? Çinko, insan vücudunda bulunan ve sayıları 300’ü aşan farklı enzimin, uygun şekilde işlev gösterebilmesi için gerekli olan bir mineraldir. Sağlıklı bir insanın vücudunda toplamda 2 ya da 3 gram çinko bulunmaktadır. Öte yandan, vücudumuzda çinko salgılayan organlar ise tükürük bezi, pankreas ve prostat bezi şeklindedir.